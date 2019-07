Temptation Island anticipazioni, Javier ambiguo: “Cogli la rosa, il tempo vola”

AnticipazionI Temptation Island, il post del tentatore Javier Martinez

Come ben sapete qualsiasi post pubblicato dai tentatori di Temptation Island potrebbe darci delle anticipazioni sulle prossime puntate, anche quello meno sospetto. Certo non è detto che i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al programma pensino solo e soltanto al loro percorso televisivo, ma è indubbio che talvolta qualcuno in passato abbia fatto capire parecchio sul futuro delle coppie e non solo. Avrà voluto fare lo stesso il tentatore di Ilaria Teolis, Javier Martinez, postando una foto su Instagram con tanto di commento molto molto ambiguo? Chissà; noi ovviamente non potevamo lasciare che tutto passasse inosservato.

Temptation Island anticipazioni, la rosa c’entra con Ilaria?

“Cogli la rosa quando è il momento – queste le parole di Javier – che il tempo lo sai vola… e lo stesso fiore che oggi sboccia domani appassirà… #carpediem“. Il riferimento è in qualche modo a Ilaria? Cos’è successo esattamente dopo la fine del programma? Le ultime anticipazioni sulla coppia la danno per scoppiata ma bisogna vedere fino alla fine Temptation Island per comprendere se ci sono possibilità di ritorno oppure no, se Ilaria e Javier si sono rivisti dopo il falò di confronto, e cosa si sono detti, e molto altro ancora. Questa “rosa” comunque potrebbe davvero far riferimento alla sua esperienza nel reality estivo di Canale 5 perché più volte Javier ha cercato di far capire a Ilaria che forse il suo fidanzato non fosse l’uomo giusto per lei.

Le ultime anticipazioni su Temptation Island

Intanto le anticipazioni sul programma parlano di ben due falò di confronto: quello tra Jessica e Andrea, che l’ultima puntata ha dovuto vedere un filmato tutt’altro che rassicurante, e molto probabilmente quello di David e Cristina. Staremo a vedere cosa succederà invece a Ilaria e Massimo! Intanto vi lasciamo al post di Javier a cui abbiamo fatto riferimento sinora: