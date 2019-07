Jessica e Andrea, Temptation Island si fa piccante: Alessandro Cannataro confessa

Andrea Maddalena e Jessica Battistello, i dubbi a Temptation Island

Non sappiamo se Jessica Battistello e Andrea Maddalena si siano lasciati dopo Temptation Island, anche se si dice che stiano ancora insieme, ma è certo che, se così fosse, Andrea dovrà aver chiuso entrambi gli occhi per superare i comportamenti irrispettosi di lei; è vero che la ragazza ha confessato di aver avuto delle mancanze nel corso di questi anni ma è altrettanto vero – come lo stesso Maddalena ha sottolineato – che se di mancanze reali si trattava non andavano di certo colmate con Alessandro Cannataro. Di cui lei si è invaghita, come ha ammesso nel corso delle varie puntate a partire dai primi giorni di convivenza nel villaggio.

Jessica indecisa tra Andrea ed Alessandro: lo sdegno di Maddalena

“Non voglio – queste alcune delle dichiarazioni di Andrea sul comportamento di Jessica – una donna altalenante; la mia donna mi deve amare tutti i giorni. Sto cominciando a sentirmi quel sintomo… quando una persona riceve ferite ferite ferite… ti fermi un attimo e dici ‘Mi merito questo o altro?’“. All’inizio di questa puntata sembrava che la Battistello stesse per tornare sui suoi passi poiché aveva confessato alle sue amiche di temere di essersi comportata male: “Ho paura – queste le sue parole nel villaggio – di aver esagerato un po’ perché comunque siamo tanto vicini e io sono fidanzata. Si vede, si percepisce ed è ovvio che io ci penso ad Andrea: è che sto avendo continue conferme del fatto che non è la persona per me”. Sentite queste parole, Andrea ha cercato di fare il duro sottolineando che “adesso è lei che si deve mettere di sua sana volontà e arrivare lei a una conclusione” e non ha mai tralasciato il dettaglio che più lo preoccupava e infastidiva: “Di certo – ha dichiarato – se ti butti sempre addosso a una persona non capirai mai un c…o”.

Alessandro Cannataro strega Jessica: grande sorpresa a Temptation Island

La situazione è peggiorata in un secondo momento quando Andrea ha visto che effettivamente l’atteggiamento di Jessica nei confronti del tentatore Alessandro non era cambiato affatto; durissime le parole del ragazzo nei suoi confronti: “Che m…a di persona, guarda. Tre anni buttato nel c…o, è una defi…nte! Si è fatta una storia con questo qua… che vada fuori dai co…oni. Basta. Mi sento da fare schifo. Mi ha portato qua per fare cosa? Per vedere lei che si fa un’altra storia? Ma ti rendi conto? Ma dentro come c…o ti senti?”. Jessica da parte sua ha ammesso che non credeva che avrebbe incontrato uno come Alessandro: “Già non andavano bene le cose per niente – queste le parole che la ragazza ha detto a Filippo Bisciglia durante il falò –. Certo che mi aspettavo tutto tranne di trovare una persona con la quale trovarsi così bene. Quando sono entrata qua dentro speravo, ci tenevo, di vedere un Andrea che mi stupisse. E ogni volta che vedo un suo video vedo il solito Andrea che non mi hai capito”.

Le confessioni piccanti di Alessandro Cannataro: il tentatore “su di giri”

Tutto è precipitato quando Alessandro e Jessica hanno ballato, e la mattina dopo lui le ha confessato un dettaglio molto molto piccante, cioè che non avrebbe più ballato con lei perché la sua presenza aveva un’influenza particolarmente “evidente”, diciamo così, sul suo aspetto fisico: “Non va bene – queste alcune delle sue parole –, troppo vicini; è meglio che sto su quando vuoi ballare. Il fatto è che mi piace troppo: è questo il problema. Poi vicini non possiamo stare, almeno io. C’è anche un po’ di attrazione fisica”. “Ci mancherebbe che non ci fosse”, queste le parole di Jessica che hanno fatto scattare Andrea, deciso a non vedere neanche gli altri due video che Filippo gli aveva proposto e intenzionato invece ad avere un confronto immediato. Le ultime polemiche scoppiate sui due ragazzi non si placheranno affatto dopo questi filmati. Noi ovviamente vi terremo aggiornati! Intanto vi lasciamo con uno dei video del falò di Andrea: