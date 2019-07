Jessica, Temptation Island: post a reality in corso, le parole su Andrea

Jessica Battistello di Temptation Island interviene sui social a programma ancora in corso. La fidanzata di Andrea Filomena scrive un lungo post e fa chiarezza sulla sua storia

Jessica Battistello non ci sta e scrive un lungo post su Instagram mentre la messa in onda di Temptation Island è ancora in corso. La fidanzata di Andrea Filomena, con ogni probabilità, ha avuto il via dalla produzione del programma prima di pubblicare il messaggio. A testimoniarlo il fatto che anche Raffaella Mennoia, nota autrice dello show, ha condiviso il post che è giunto dopo che si sono diffuse le voci che la partecipazione e gli atteggiamenti della coppia sarebbero stati studiati a tavolino prima dell’inizio della trasmissione. Inoltre la Battistello ha smentito quanto riportato da alcuni siti nelle ultime ore, ossia che lei e Filomena sarebbero stati avvistati insieme mano nella mano dopo essere tornati dalla Sardegna.

“Quello che stanno dicendo non corrisponde assolutamente a verità

“In questi giorni stanno scrivendo tante cose su me e Andrea, su come sarebbe andata nel programma” esordisce Jessica sul suo profilo Instagram, pubblicando una lunga Stories. “Sostengono – prosegue – di averci visto mano nella mano in pizzeria, che la nostra sia tutta una farsa, che noi ci eravamo messi d’accordo e tante altre cose”. La Battistello a questo punto smentisce tutte le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni: “Quello che voglio sottolineare con questo post è che tutte le cose che dicono sono false e non corrispondono a verità. Non posso darvi altre anticipazioni su come è andata tra di noi, ma si capirà tutto con l’andare avanti del programma. Al di là di questo torno a ripetere che quello che stanno dicendo non corrisponde assolutamente a verità”.

Dopo il post di Jessica è giunto anche quello di Andrea, sulla falsa riga di quello della Battistello:

Temptation Island, Jessica e la pericolosa vicinanza al tentatore Alessandro

Durante le prime puntate del reality Jessica si è avvicinata pericolosamente al tentatore Alessandro, che pare proprio averla stregata, mettendo in serio dubbio la relazione con Andrea. “Io ad oggi provo delle emozioni per un’altra persona, un interesse forte, fortissimo. A me Alessandro fa star bene, ed è una cosa che non provavo da tanto tempo” ha dichiarato la Battistello a proposito del tentatore a lei vicina.