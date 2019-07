Jessica e Andrea, a Temptation Island lei cotta di Alessandro ma è lui a stupire tutti

Temptation Island, Jessica Battistello cotta di Alessandro Cannataro

La fidanzata di Temptation Island più discussa, almeno per il momento, è Jessica Battistello che non appena entrata nel villaggio di quest’anno ha trovato subito del feeling con il tentatore Alessandro Cannataro; a differenza del suo fidanzato Andrea Filomena Jessica si è lasciata andare sin dalla prima puntata e questo ha mandato seriamente in crisi la sua relazione facendo soffrire non poco il suo compagno. Nella seconda puntata di Temptation Island la situazione è peggiorata notevolmente perché la ragazza ha confermato che per Alessandro prova davvero grandi emozioni, e lui, da parte sua, sembra altrettanto invaghito.

Jessica e Andrea tra lacrime e dubbi a Temptation Island: video compromettenti

Tutto è partito da un fatto “mai accaduto a Temptation Island”, come ha detto Filippo, salvo poi beccarsi le critiche del Web perché in realtà il fatto tanto pubblicizzato non era altro che l’aver nascosto un filmato ad Andrea durante il falò perché lo avevano visto troppo abbattuto. “Io – queste le parole di Filippo ad Andrea che intanto aveva il cuore a mille – con me al falò avevo un terzo video, però siccome eri molto provato e scosso abbiamo deciso di non fartelo vedere. Penso sia giusto che tu lo veda”. Nel video si notano gli atteggiamenti d’intimità a cui siamo abituati con lui che le accarezza le gambe, lei che gli chiede se è attratto e se vorrebbe baciarla e così via: “Proprio lei – così Andrea ha raccontato quanto visto ai suoi amici – gli ha chiesto ‘Ma a te non ti verrebbe voglia di baciarmi’ e lui fa ‘Sì, quasi sempre’ e dopo sempre abbracciati, lui che l’accarezzava, lei gli ha chiesto di distaccarsi un po’ perché le sembra tutto un po’ troppo presto. Parole pesanti. Toccare… le mani… carezze…”. Un filmato bruttissimo per Andrea che è palesemente innamorato di Jessica e lo ha dimostrato in tutta la puntata non facendo altro che dire di sperare in un suo ravvedimento.

Alessandro cotto di Jessica: “Io so quello che voglio”

Jessica da parte sua sta vivendo tutto all’ennesima potenza: è arrivata persino a dire di aver paura che Alessandro possa stancarsi di lui, e alle varie domande delle amiche, ad esempio a quella di Sabrina, ha ammesso di non sapere se Cannataro sia un amico o qualcosa di più. “Che cosa provi tu per me?”, le ha chiesto a un certo punto Alessandro; “Non lo so”, questa la risposta di Jessica. “Io invece – ha controbattuto Cannataro spiazzando senz’altro il pubblico a casa e anche noi che non crediamo totalmente alla veridicità dei tentatori e delle tentatrici – lo so, so quello che voglio. Allora, Se ti cerco il motivo c’è…”. “Spero di sbagliarmi – ha così commentato le immagini viste Andrea –: che non è lei questa. Jessica era tutt’altra donna, avevamo tutti e due gli stessi valori… Non è questa”. “Ti saresti immaginato tutto ciò”, gli ha chiesto a un certo punto Filippo. “Te lo giuro no”, ha risposto Andrea visibilmente provato.

La reazione inaspettata di Jessica al video su Andrea

Anche Jessica ha visto il video di Andrea abbracciato con una tentatrice, niente di sconvolgente comunque, e ha reagito in modo inaspettato: “Ci siamo amati tanto, tantissimo, però l’amore non basta – ha detto quasi in lacrime –. Penso che in questi tre anni io tirato il peggio di lui e lui il peggio di me; è una persona con cui fino a ieri ho pianificato tutta la mia vita, quindi rivederlo ad oggi è normale che mi prenda una cosa allo stomaco; io ad oggi provo delle emozioni per un’altra persona, un interesse forte, fortissimo. A me Alessandro fa star bene, ed è una cosa che non provavo da tanto tempo”. Che la ragazza avesse delle mancanze o comunque non fosse soddisfatta è insomma evidente; certo poteva evitare di lasciarsi andare così tanto perché Andrea ci sembra davvero un bravo ragazzo e amare significa anche rispettare, soprattutto se a vederti ci sono quasi quattro milioni di persone.

Andrea e Jessica oggi, le ultime news sulla coppia di Temptation Island

I due comunque non sembrano essersi lasciati e oggi sembrano aver ripreso a frequentarsi sebbene non abbiamo le prove. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo perché sappiamo bene che questa sarà una delle coppie più chiacchierate dell’intera edizione di quest’anno. Intanto vi lasciamo al video nascosto da Filippo: