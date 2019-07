Temptation Island, critiche sul video di Jessica: Bisciglia nella bufera

Dure critiche a Filippo Bisciglia: il conduttore nella bufera per alcune parole

Filippo Bisciglia è stato criticato su Twitter. Il motivo? Aveva spiegato che è accaduto a Temptation Island qualcosa di sbalorditivo, qualcosa che gli ex partecipanti del reality show non avevano mai vissuto… Ci si aspettava quindi di tutto, di un’esplosione di trash o dello scoppio di una coppia coi fuochi d’artificio, e invece non è successo nulla di tutto ciò. E alcuni telespettatori si sono sentiti presi in giro. In realtà il conduttore si riferiva a un terzo video inedito su Jessica e il suo tentatore, tenuto nascosto per non urtare troppo un già destabilizzato Andrea. Il “grande giorno” però è arrivato e Bisciglia gli ha permesso di capire cos’è successo.

Video su Jessica e Alessandro: niente di nuovo sotto al sole

Jessica e Alessandro (il suo tentatore preferito) si sono avvicinati tantissimo: non sono mancate carezze e parole importanti. Da veri fidanzati. Questo ha lasciato senza parole Andrea, che ancora non riesce a credere a quello che ha fatto la sua fidanzata. E pensare che si sarebbero dovuti sposare! Ok le effusioni, ma siamo abituati a vederle a Temptation Island (Arcangelo ha persino baciato la sua tentatrice), per questa ragione il popolo di Twitter ha rumoreggiato.

Popolo di Twitter contro Bisciglia: dov’è l’episodio sensazionale?

Ecco quali sono stati i commenti scritti su Filippo Bisciglia: “Solo questo? Neanche una limonata? Sembrava che avessero concepito un figlio e invece ha solo la tentazione… Basta, Maria, io esco!”; “Illuse in questo modo… da te proprio non ce la aspettavamo!”; “Ma quindi? Cosa c’era di eccezionale?”; “Mi state dicendo che la cosa scioccante è questo video di Jessica? Ha fatto lo stesso anche la settimana scorsa!”. Andrea e Jessica sono vicini alla rottura: lei uscirà dal programma col tentatore Alessandro o ritornerà sui suoi passi?