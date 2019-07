Arcangelo bacia la tentatrice Sonia, Nunzia reagisce: “Lurido vigliacco”

Arcangelo e Nunzia ai ferri corti: lui bacia Sonia a Temptation Island

Arcangelo ha baciato la tentatrice Sonia a Temptation Island. Credendo di non essere ripreso, si è spinto ben oltre con la bionda, che però gli ha fatto ben intendere di non essere convinta di volerlo baciare perché è troppo presto. Nunzia ha capito tutto: Arcangelo non è il ragazzo che si aspettava di avere al suo fianco. Durante la prima settimana, Arcangelo si è invaghito di Sonia e glielo ha fatto capire molto bene. Nunzia, ovviamente, ha chiesto un falò di confronto immediato a cui Arcangelo non avrebbe potuto rifiutare. Quando Filippo Bisciglia gli ha parlato di questo falò, lui è rimasto letteralmente spiazzato, dicendo addirittura di aver scherzato con la tentatrice! E ha cercato in tutti i modi di far ricadere tutte le colpe sulla fidanzata durante il loro confronto.

Video Arcangelo e Sonia: il fidanzato credeva di non essere ripreso

Filippo Bisciglia ha anticipato così il video del bacio di Arcangelo e Sonia: “Durante la loro esterna, ad Arcangelo è stato tolto il microfono. Pensava che non fosse nemmeno ripreso, visto che non è un tecnico, ma è stata ripresa ogni cosa”. Arcangelo ha prima abbracciato la tentatrice e poi le ha rubato un bacio; Sonia gli ha detto: “Non ci credo. Lei ti riacchiapperà. Meglio che equilibriamo questa cosa… Capisci? Io sono una persona lenta”.

Nunzia contro Arcangelo: dure parole

Arcangelo ha spiegato che si è trattato semplicemente di uno scherzo: “Io non ho fatto niente di male, ho scherzato! Ci siamo abbracciati, come abbiamo fatto tutti. Non sono scemo e lei vuole il confronto solo per lasciarmi!”; Nunzia ci è andata giù pesante: “A me non dispiace perché questa è la realtà. C’è una frase che mi ha colpito: lei gli ha detto che per tredici anni mi ha tradita e magari è stato così… Lui è abituato a fare la prima donna. Ma con me non può farla perché per farla bisogna essere forti e sinceri”. Durante il confronto ha voluto porre fine alla loro storia: “Tu per me non sei più nessuno”; del suo stesso avviso Arcangelo: “Quest’esperienza mi stava aiutando a capire quanto mi manchi. Ora stai nella m…a! Ben ti sta!”.