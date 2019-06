Temptation Island, l’indiscrezione: Jessica e Andrea non si lasceranno

Temptation Island, Jessica e Andrea sono rimasti insieme dopo il programma: l’indiscrezione

La sesta edizione di Temptation Island è appena iniziata e già sui social e sul web non si parla d’altro. Tra i protagonisti che abbiamo conosciuto durante la prima puntata, ieri sera, Jessica e Andrea sono stati quelli che hanno attirato particolarmente l’attenzione del pubblico da casa. Lei, nello specifico, avvicinandosi molto ad uno dei tentatori, ha portato molti a credere che fosse pronta a chiudere definitivamente con il fidanzato. Le cose, però, potrebbero stare diversamente. Secondo alcuni messaggi pubblicati sui social da Deianira Marzano, nota influencer appassionata di gossip, i due starebbero ancora insieme. Temptation Island, dunque, non avrebbe separato la coppia.

Jessica e Andrea di Temptation Island si sono lasciati? Le ultime news

Delle persone che vivono nella stessa città di Jessica e Andrea, e che li conoscono, pare li abbiano visti insieme dopo Temptation Island. Le ultime indiscrezioni, dunque, vedrebbero entrambi ancora felicemente fidanzati. Tutto quello che è successo nel villaggio delle tentazioni e i dubbi di Jessica sui suoi sentimenti per Andrea, stando a questa versione dei fatti, sarebbero oggi acqua passata. Per scoprire se le voci riportate sono vere e se corrispondono alla realtà, tuttavia, non ci resta che aspettare di vedere come si evolvono le cose. Essendo andata in onda ieri la prima puntata, inoltre, è probabile che dovremmo aspettare ancora un po’.

Temptation Island: Andrea chiede un falò immediato ma Jessica si rifiuta

Il comportamento di Jessica a Temptation Island ha messo a dura prova la pazienza di Andrea. Quest’ultimo, difatti, è stato l’unico dei fidanzati a chiedere un falò immediato praticamente dopo pochi giorni dall’inizio del programma. Il ragazzo voleva chiarire subito le cose con la donna che fino a qualche tempo sarebbe stato disposto a sposare. Jessica, però, ha rifiutato l’incontro con Andrea, dichiarando di aver bisogno più tempo per capire quali sono i suoi reali sentimenti (sia nei confronti del fidanzato che nei confronti del tentatore che le ha fatto perdere la testa).