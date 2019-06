Prima puntata Temptation Island: Jessica rifiuta il falò con Andrea

Temptation Island: Andrea chiede il falò di confronto a Jessica che non si presenta

Temptation Island parte subito con un falò di confronto che però non è stato realizzato. A chiedere di vedere a soli pochi giorni dall’inizio dell’avventura a Temptation Island la propria fidanzata è Andrea, il quale ha visto Jessica molto vicina al tentatore Alessandro. Carezze e avvicinamenti sospetti che hanno subito fatto temere al fidanzato di stare per perdere la sua Jessica, con la quale doveva convolare a nozze lo scorso 9 giugno 2019. Un matrimonio saltato per colpa di lei, insieme ai dubbi circa i sentimenti che sembra non provare più per Andrea. Una situazione davvero complicata che però lui non merita, è davvero molto innamorato e ne ha dato prova con le lacrime versate per il suo comportamento.

Andrea e Jessica, nessun falò di confronto nella prima puntata: lui piange e lei si sfoga con il single Alessandro

Tutti i telespettatori immaginavano arrivasse il primo falò di confronto in questo esordio di Temptation Island 2019. Ma niente, le nostre aspettative sono stata deluse. Mentre Andrea ha chiesto di vedere la fidanzata Jessica (già al centro delle polemiche dei social, insieme a Katia), lei ha preferito non accettare il falò e si sfoga con il single Alessandro. “Lei ha sparato ogni giorno robe personali“, spiega Andrea al conduttore Filippo Bisciglia, “Non penso di meritare questo. Sono innamorato“. Parole davvero commoventi quelle del ragazzo che è rimasto molto male per la decisione presa dalla fidanzata. Jessica non ha accettato di vederlo e si è sfogata lungamente con il suo tentatore, Alessandro. “Questa sera non lo voglio vedere. Non me ne voglio andare adesso. Non ci siamo baciati io e te. Se voleva lasciarmi, arrivava alla fine e mi lasciava alla fine. Mentre se mi ha chiesto il falò adesso, vuol dire che vuole stare con me. E non vuole che questa cosa vada avanti“.

Andrea e Jessica nozze annullate: i motivi

Jessica e Andrea sono la coppia che più di ogni altra sta facendo discutere in questa prima puntata di Temptation Island. I due si sarebbero dovuti sposare il 9 giugno, ma le nozze sono saltate per scelta di Jessica. Che, a parte l’entusiasmo iniziale, non è più sicura di essere innamorata di Andrea che, invece dal canto suo, è davvero molto preso e ha paura di prendere l’amore della sua vita.