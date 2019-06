News Temptation Island: è polemica per le lacrime di Jessica e Katia

News Temptation Island, le lacrime di Jessica Battistello e di Katia Fanelli creano polemica

Jessica Battistello e Katia Fanelli, nel corso della prima puntata di Temptation Island 2019, si lasciano subito andare con le lacrime. Le due rispettive fidanzate di Andrea Filomena e Vittorio Collina non sono riuscite a trattenere le proprie emozioni già dal primo falà. Mentre Jessica non ha ricevuto alcun filmato sul fidanzato, invece Katia si è ritrovata ad ascoltare delle parole molto forti di Vittorio. Ma piovono pesanti critiche per le due ragazze, che sembrano essere al momento le più criticate di questa edizione. Il comportamento di entrambe sembra non piacere molto al pubblico di Canale 5. In particolare, i telespettatori sono tanto dispiaciuti per Andrea, il quale chiede addirittura il falò di confronto dopo aver visto diversi filmati sulla fidanzata. Sembra proprio che tutto il pubblico si sia schierato dalla parte del ragazzo, che non trattiene le lacrime. Ma anche Jessica non riesce a trattenerle, in quanto ammette di sentirsi in colpa, consapevole del fatto che Andrea stia soffrendo nel villaggio dei fidanzati. I telespettatori, però, la criticano nel momento in cui Jessica confessa di essere dispiaciuta di non aver alcun filmato sul fidanzato.

Jessica Battistello scoppia in lacrime: la ragazza duramente criticata dal pubblico

Il pubblico non apprezza per nulla l’atteggiamento di Jessica e Katia. La prima scoppia in lacrime quando scopre che non c’è alcun filmato per lei su Andrea. La ragazza avrebbe preferito vedere qualche immagine riguardante il fidanzato. Eppure, a detta del pubblico, la Battistello dovrebbe essere fiera di Andrea. Proprio per tale motivo, i telespettatori sui social si scagliano contro Jessica, che in lacrime conferma i suoi dubbi. Non è solo lei a finire nel mirino degli utenti, ma anche Katia. Anche la Fanelli non trattiene le lacrime, ma è polemica.

Temptation Island news: Katia Fanelli non trattiene le lacrime

Non solo su Jessica, ma anche su Katia si crea la polemica. Il pubblico si scaglia contro la Fanelli per gli atteggiamenti tenuti nel villaggio delle fidanzate. Non solo, i telespettatori trovano inopportune le sue lacrime, di fronte al suo comportamento. Eppure le parole di Vittorio, all’interno del filmato mostrato da Filippo, infastidiscono Katia. Quest’ultima, però, si emoziona quando ammette di non sentire la mancanza del fidanzato in questi giorni.