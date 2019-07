Temptation Island, Ilaria e Massimo si sono lasciati? L’indiscrezione

Temptation Island, Ilaria e Massimo non stanno più insieme? L’indiscrezione

Ilaria e Massimo dopo Temptation Island si sono lasciati? Ebbene un nuovo indizio sembra proprio confermare la rottura definitiva tra i due concorrenti di questa nuova edizione. A rivelarlo è Il Vicolo delle News, che ha ricevuto informazioni da una sua talpa. Scendendo nel dettaglio, quest’ultima avrebbe affermato che, attraverso alcune amicizie, ha saputo con certezza che Ilaria e Massimo non stanno più insieme. Un finale abbastanza atteso questo, visto come sta procedendo il percorso di questa coppia. Nel corso delle ultime puntate, in onda su Canale 5, abbiamo visto Colantoni avvicinarsi alla single Elena Cianni. Dopo il primo avvicinamento a Federica Lepanto, il romano ha puntato la sua attenzione sull’altra tentatrice. Ovviamente le immagini del ragazzo in compagnia di Elena, non hanno per nulla fatto piacere a Ilaria. Ma, nel frattempo, la Teolis sta costruendo un rapporto abbastanza solito con il single Javier Martinez. La loro complicità non è passata inosservata al pubblico, che fa il tifo per loro!

Ilaria e Massimo si sono lasciati dopo Temptation Island? Percorso difficile per la coppia

Secondo quanto rivela la talpa a Il Vicolo delle News, anche un’altra coppia sarebbe scoppiata. Dopo aver assistito all’addio tra Nunzia e Arcangelo, al loro secondo falò di confronto, sembra che il pubblico si ritroverà di fronte a un’altra rottura. Per scoprirlo non ci resta ovviamente che attendere. Intanto, non è difficile immaginare un negativo falò di confronto tra Ilaria e Massimo. Entrambi stanno cercando di vivere questa esperienza al massimo, in compagnia dei tentatori. Inizialmente Colantoni ha fatto storcere il naso a diversi telespettatori, che non si sarebbero aspettati di vedere Ilaria lasciarsi andare. Eppure, la Teolis è riuscita a sorprendere il pubblico iniziando a conoscere Javier.

Temptation Island: Ilaria Teolis vicina a Javier, Massimo Colantoni con Elena

Mentre Ilaria è una delle fidanzate più apprezzate dal pubblico, Massimo è finito nel mirino di molti telespettatori. Durante la scorsa puntata, abbiamo visto la Teolis avere un piccolo malore mentre guardava l’ennesimo filmato riguardante il fidanzato. Dopo la Lepanto, è Elena colei che sta facendo sorgere dei dubbi in Massimo. Al momento, non possiamo che attendere il falò di confronto della coppia per scoprire cos’è davvero accaduto!