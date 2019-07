Temptation Island, Arcangelo lascia Nunzia: il secondo falò finisce male

Temptation Island: Arcangelo e Nunzia non sono tornati insieme

Come noi di Gossipetv vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Nunzia e Arcangelo di Temptation Island si sono lasciati definitivamente. Il secondo falò chiesto dalla ragazza, e tramesso su Canale 5 nel corso della terza puntata del programma, non ha avuto gli effetti sperati. Dopo un’attenta analisi durata giorni, il napoletano ha deciso di lasciare la fidanzata. Una decisione sofferta, arrivata dopo ben tredici anni di relazione. A nulla sono servite le suppliche di Nunzia, che fino alla fine ha provato a far cambiare idea a quello che ormai è il suo ex fidanzato. Nella discussione è intervenuto pure il conduttore Filippo Bisciglia, che ha elogiato la sincerità di Arcangelo che, dopo aver capito i suoi sbagli, ha preso una decisione matura.

Arcangelo ha lasciato Nunzia a Temptation Island

“Ho capito i miei errori, ho capito che ho sbagliato e che dovevo ascoltarlo. Spero di conoscere la verità: non fare stasera il gioco della guerra ma della verità. Io posso anche provare a riprovarci ma solo se c’è la volontà da parte di entrambi“, ha dichiarato Nunzia a Filippo Bisciglia dopo aver chiesto un secondo falò a Temptation Island. La ragazza ha fatto questa richiesta per dare una seconda chance alla storia d’amore con Arcangelo ma ha trovato di fronte un muro. Nonostante le insistenze di Nunzia, Arcangelo è stato irremovibile. “Non lo meriti quello che sono io. Ho cercato di sforzarmi anche se mi sentivo diverso. spesso e volentieri ti ho detto che ero instabile, che non ero nemmeno fatto per essere fidanzato. Non aver visto i tuoi video qui mi ha fatto capire che eri interessata solo a guardare le mie mosse non a mettere in gioco te stessa”, ha replicato Arcangelo.

Arcangelo e Nunzia si sono detti addio dopo 13 anni insieme

“Sei una bella e brava ragazza, non posso ferirti sempre. Per quanto mi possa impegnare non riuscirò mai a renderti felice. Questa è la prima decisione matura che prendo”, ha aggiunto Arcangelo. Parole che però Nunzia ha ascoltato solo parzialmente visto che fino alla fine ha provato a far cambiare idea al giovane. “Io senza di te non sto bene, mi manchi. Sento sempre la necessità di sapere come stai. Io sono pronta a porgerti la mano se tu sei pronto a fare lo stesso”, ha ribadito Nunzia. Parole che non hanno fatto effetto su Arcangelo, che ha lasciato definitivamente Nunzia. “Non hai bisogno di me ma di una persona che ti valorizzi“, ha puntualizzato il campano.