Nunzia e Arcangelo si sono lasciati dopo il 2 falò a Temptation Island

By

Temptation Island: Nunzia e Arcangelo non stanno più insieme

Altro che ritorno di fiamma, Nunzia e Arcangelo si sarebbero lasciati dopo Temptation Island! A rivelarlo alcune persone vicino alla coppia a noi di Gossipetv. Pare che i due siano tornati a Ottaviano, comune campano di poco più di 20 mila abitanti, da separati. Dunque cosa è successo davvero? Nella seconda puntata del programma Nunzia e Arcangelo si sono detti addio ma la ragazza ha poi chiesto un secondo falò di confronto. Un momento imperdibile che andrà in onda integralmente solo la prossima settimana, durante la terza puntata di lunedì 8 luglio. Ebbene, le circostanze sono poco chiare ma le fonti sono più che sicure: i due non sarebbero più una coppia. Quindi come e quando si sarebbero effettivamente lasciati Nunzia e Arcangelo? Le probabilità sono diverse e molte di queste sono già accadute nella storia della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

Le probabili ipotesi dell’addio tra Nunzia e Arcangelo

Stando a quello che ci hanno sussurrato alcuni amici vicini alla coppia, Nunzia e Arcangelo avrebbero interrotto la loro relazione una volta tornati dalla Sardegna. Quando si sarebbero effettivamente lasciati se la Sansone ha domandato e ottenuto un secondo falò di confronto? Al momento nessuno è a conoscenza dei dettagli ma possiamo fare delle ipotesi che potrebbero rivelarsi giuste:

1. Forse il secondo falò a Temptation Island è andato male e Arcangelo ha definitivamente lasciato Nunzia.

2. Forse Nunzia e Arcangelo hanno lasciato insieme Temptation Island per poi mollarsi definitivamente al rientro a casa. Una situazione capitata a molte coppie famose del programma e che di solito viene mostrata nell’ultima puntata dell’edizione, la famosa “un mese dopo”. Tra i tanti esempi possiamo citare Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo, Alessio Bruno e Valeria Bigella, Francesca Baroni e Ruben Invernizzi.

3. Forse Nunzia e Arcangelo – pur di evitare costose penali previste dal contratto del format- hanno dichiarato agli amici più cari che la loro storia è finita: un modo per evitare spoiler e non rovinare la sorpresa al pubblico (che effettivamente non si aspettava la richiesta di un secondo falò da parte della Sansone).

Critiche a non finire per Nunzia e Arcangelo in tv

Intanto il confronto tra Nunzia e Arcangelo a Temptation Island ha scatenato i telespettatori e fan incalliti dello show. Dopo la seconda puntata dell’edizione 2019 i social network sono stati invasi da critiche e commenti negativi sia nei confronti del Bianco – reo di aver baciato la tentatrice Sonia – sia verso la Sansone – colpevole di voler rivedere il fidanzato nonostante tutto.