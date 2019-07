Ilaria si sente male a Temptation Island: interrotto il video di Massimo

Malore per Ilaria Teolis a Temptation Island 2019

Si complica sempre più il percorso di Ilaria Teolis a Temptation Island 2019. Durante un falò nel quale sono stati mostrati alcuni video di Massimo vicino alla tentatrice Elena, la ragazza ha accusato un malore. Sul tronco Ilaria si è fermata: ha stoppato il filmato sul pc e ha respirato a fondo. La giovane si è fatta prendere dall’ansia e dall’angoscia e ci ha messo un po’ di tempo prima di riuscire a finire il video. Il rapporto tra Massimo e Elena si è intensificato sempre più: i due hanno prima trascorso un pomeriggio in spa, tra coccole e risate, e poi si sono concessi una cena romantica e molto intima. Una situazione difficile da digerire, che ha praticamente mandato Ilaria sull’orlo di una crisi di nervi.

Temptation Island: Massimo ed Elena a un passo dal bacio

“Se devo pensare a ciò che mi fa stare bene allora non è proprio giusta Ilaria perché non mi fa stare bene. Tu mi piaci anche quando ridi. Sai che c’è? Delle volte penso che mi piace farti stare bene. Penso che sei tanta roba”, ha detto Massimo alla tentatrice Elena nel corso della cena in Sardegna. I due erano a un passo dal bacio ma le telecamere hanno rovinato l’atmosfera. Così come è stata rovinata la permanenza di Ilaria Teolis all’Is Morus Relais: la giovane è sempre più furiosa e turbata dai comportamenti del fidanzato. “Mi rendo conto di avere accanto un co…one. Ho le corna. E io stavo dentro casa a chiedermi se stesse bene. Questo voleva un figlio da me. Me l’ha chiesto lui. Lui non la bacia solo perché altrimenti gli finisce la vacanza”, ha ammesso Ilaria a Filippo Bisciglia.

Ilaria di Temptation Island corre dal tentatore Javier

Dopo la visione del video di Massimo e Elena – che l’ha parecchio turbata – Ilaria è corsa dal tentatore Javier, con il quale è nata una bella complicità. “Ora ho bisogno di lui”, ha confidato Ilaria, che ha lasciato il falò per correre nel villaggio ad abbracciare il suo single preferito.