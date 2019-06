Temptation Island 2019: location villaggio, numero puntate e quando finisce

View this post on Instagram

🇮🇹VILLA GIOVE I suoi colori e gli spazi studiati per un living esclusivo la rendono un capolavoro di ricercatezza. Giove è una villa con 4 posti letto è composta da due camere doppie con bagno (vasca), salotto e veranda Vasca Idromassaggio nel giardino privato.🏡🏖💚😁🧳 ✨✨A partire da 600 euro ✨✨ Per info e prenotazioni link in bio ________________________ 🇬🇧VILLA GIOVE Its colors and spaces designed for an exclusive living make it a masterpiece of refinement. Giove is a villa with 4 beds composed of two double rooms with bathroom (bath), living room and veranda Jacuzzi in the private garden.🏡🏖💚😁🧳 ✨✨ Starting from 600 euro ✨✨ For info and reservations link in bio