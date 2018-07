Temptation Island 2018 location: dove si trova il villaggio del programma

Dove si trova il villaggio di Temptation Island 2018? Dove viene girato Temptation Island 2018?

Lunedì 9 luglio parte in prima serata su Canale 5 l’edizione 2018 di Temptation Island. Al timone del programma c’è per il quinto anno consecutivo Filippo Bisciglia, che dovrà destreggiarsi tra i problemi, le gelosie e le incomprensioni delle sei coppie in gara: Oronzo e Valentina, Ida e Riccardo, Giada e Francesco, Andrea e Rafaela, Lara e Michael, Martina e Gianpaolo. Ma dove sono registrate le puntate di Temptation Island? Ancora una volta in Sardegna, per la precisione a Santa Margherita di Pula. Il villaggio non è altro che lo splendido resort Is Morus Relais. Una garanzia per la produzione guidata da Maria De Filippi, che dopo la prima edizione girata a Gaeta ha preferito spostarsi nella popolare isola.

Temptation Island: ecco dove si trova il villaggio della quinta edizione

Dunque, il villaggio in cui alloggiano fidanzati e tentatori è il medesimo degli anni passati. Si tratta di Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Negli ultimi due anni, però, i produttori hanno deciso di fare delle modifiche importanti, cercando di evitare gli errori passati. Le stanze sono più grandi del solito e il villaggio delle fidanzate è più lontano da quello dei fidanzati: distano uno dall’altro circa un chilometro. Il motivo? Evitare le incursioni, come è successo durante le edizioni passate con Teresa e Salvatore e Cristian e Tara.

Che cos’è l’Is Morus Relais e quanto costa? Tutti i prezzi del villaggio di Temptation Island

L’Is Morus Relais è uno dei resort più completi e paradisiaci della Sardegna. Il villaggio di Temptation Island è immerso in un’oasi naturale e unica. Con sette ettari di paradiso con spiaggia privata, si vive a tu per tu con il mare tra allori, mirti, ginepri, eucaliptus e olivastri. Il resort dispone di varie e numerose stanze, a seconda del tipo di alloggio che si richiede. Oltre ad essere la location di Temptation Island, l’Is Morus Relais viene usata pure per matrimoni e meeting aziendali. I prezzi? A seconda della camera scelta si parte da un minimo di 200 euro a notte.