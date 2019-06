Jessica e Andrea di Temptation Island 2019: 3 curiosità sulla coppia

Una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2019 è quella formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena. A spingerli verso il reality delle tentazioni, che anche quest’anno vedrà l’apprezzata conduzione di Filippo Bisciglia, un matrimonio saltato per volere della Battistello che ha iniziato a nutrire forti dubbi sulla relazione. Andiamo a scoprire tre curiosità sulla coppia che promette scintille durante lo show di Canale 5.

Jessica e Andrea di Temptation Island: il matrimonio sfumato, motivi e dettagli

Il lieto evento avrebbe dovuto essere celebrato il 9 giugno, ma Jessica, sopraffatta dai dubbi, ha preferito farlo saltare dopo la convivenza iniziata nel 2016. In compenso ‘ha vinto’ un viaggio in Sardegna a Temptation Island. “Partecipo al programma perché dopo aver disdetto il matrimonio mi sono sorte delle domande. Principalmente se sono ancora innamorata di Andrea e se la vita con lui mi rende felice oppure è solo abitudine”, ha spiegato la ragazza. Chi invece non ha dubbi sul sentimento che prova è Andrea: “Dal canto mio so quello che voglio e so quello che provo, ma a questo punto non so lei quel che vuole. Il solo fatto che lei stia ancora a casa da me dopo che proprio lei ha deciso di far saltare il matrimonio è la dimostrazione che io sono innamorato e che dubbi non ne ho”.

Jessica e Andrea: età e professione

Jessica Battistello è nata 25 anni fa a Piove di Sacco (Padova) ed è un consulente finanziario. La convivenza con il fidanzato è giunta due anni e mezzo fa, poco dopo aver iniziato la relazione con lui. Andrea ha 30 anni ed è nato a Milano. Attualmente lavora come hair stylist, ovvero parrucchiere, essendo titolare di un salone a Torri di Quartesolo (Vicenza).

Jessica e Andrea: le parole di Filippo Bisciglia sulla coppia

La coppia, ai nastri di partenza del reality, proprio per l’interessante storia del matrimonio sfumato, è una delle più attese. Anche il conduttore Filippo Bisciglia ne ha parlato prima della messa in onda del reality: “Andrea e Jessica hanno davvero una storia molto bella”. E a proposito della ‘soluzione estrema’ di prendere parte alla trasmissione delle tentazioni dopo le nozze cancellate, ha detto: “C’è la voglia di apparire, però al di là di questo vi posso garantire che le coppie che più hanno discusso e si sono messe in gioco sono quelle che fuori esistono ancora”.