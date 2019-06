Jessica e Andrea, seconda coppia ufficiale di Temptation Island VIDEO

Jessica e Andrea, seconda coppia ufficiale di Temptation Island 2019 VIDEO. Matrimonio disdetto prima di partecipare al reality

Temptation Island sta per tornare. Al momento si stanno effettuando le registrazioni del programma, pronto a sbarcare su Canale 5 con la sesta edizione a fine giugno o a inizio luglio. Nel frattempo si stanno svelando le coppie ufficiali: una di queste è quella formata da Jessica e Andrea. I due, presentati con una clip sui canali social della trasmissione, sono reduci da un matrimonio disdetto. Le titubanze sono sorte in lei, mentre il ragazzo si dice sicuro dei suoi sentimenti. Insomma, lo show, come di consueto, promette scintille e molti colpi di scena.

Andrea e Jessica si presentano: i dubbi di lei e le sicurezze di lui

“Partecipo a Temptation Island perché dopo aver disdetto il matrimonio mi sono sorte delle domande. Principalmente se sono ancora innamorata di Andrea e se la vita con lui mi rende felice”. Queste le parole di Jessica estrapolate dalla clip di presentazione divulgata su Instagram. Dubbi forti quelli della ragazza, tanto da spingerla a tornare sui suoi passi dopo aver deciso di salire all’altare. Invece, ha meno dubbi Andrea, come lui stesso confessa: “Dal canto mio so quello che voglio e so quello che provo, ma a questo punto non so lei quel che vuole.” Sotto al video si sono già fatti vivi gli aficionados del reality, con tanto di commenti ironici. Le scommesse su quanto durerà la coppia si sono sprecate.

Temptation Island, la prima coppia ufficiale: Katia e Vittorio

Prima della presentazione di Andrea e Jessica, è stata svelata un’altra coppia che prenderà parte al reality delle tentazioni: quella formata da Katia e Vittorio. Anche in quest’ultima relazione la parte più dubbiosa è quella femminile, mentre quella maschile si dice più convinta dei sentimenti vissuti. “Quello che provo io è un po’ di più rispetto a quello che prova lei per me” le parole di Vittorio. L’isola delle tentazioni sta per tornare e già c’è profumo di falò. Naturalmente a plasmare le ‘fiamme’ ci sarà sempre lui, Filippo Bisciglia, riconfermato al timone del programma per la sesta volta.