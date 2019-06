Temptation Island 2019: Katia e Vittorio tra le coppie ufficiali VIDEO

Temptation Island 2019: Katia e Vittorio tra le coppie ufficiali, il video di presentazione

Temptation Island inizia a scaldare i motori. Il fortunato reality di Canale 5, che anche quest’anno vedrà come suo timoniere il simpatico e sensibile Filippo Bisciglia, ha da poco iniziato le riprese e per fine giugno o inizio luglio dovrebbe essere messo in onda. Nel frattempo ecco Katia e Vittorio, la prima coppia ufficiale svelata che prenderà parte al gioco delle tentazioni. I due si sono presentati in un video divulgato sui canali social ufficiali della trasmissione. Lei bionda e, dalle sue parole, molto ‘libera’; lui moro e, almeno all’apparenza, meno esuberante e più pacato.

Katia e Vittorio: le prime parole della coppia

“Ho scelto di partecipare per misurare quanto effettivamente mi ama Katia… Quello che provo io è un po’ di più rispetto a quello che prova lei per me“, confessa Vittorio nella clip di presentazione. Parole non smentite dalla fidanzata: “Mi prendo tutte le libertà dall’inizio perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa… poi viene il resto.” I fan del reality sono subito accorsi sotto al post per commentare i futuri protagonisti dello show. E c’è chi già sta facendo il funerale alla coppia. Ma attenzione: negli anni è capitato spesso che coloro che all’apparenza sembravano più fragili sono poi tornati a casa assieme. Al contrario, coppie che parevano meno vulnerabili si sono a volte rivelate più deboli.

Temptation Island: da Vero amore alla sesta edizione del reality delle tentazioni sentimentali

Temptation Island, con quella imminente, taglia il traguardo delle sei edizioni, tutte targate Filippo Bisciglia. Se invece si considera anche Vero amore (‘antenato’ televisivo di Temptation Island), trasmissione andata in onda nel 2005 e condotta da Maria De Filippi, le edizioni sarebbero sette. Tra Vero amore e la prima stagione di Temptation sono passati nove anni, visto che il reality a conduzione Bisciglia è stato proposto dal 2014 in poi, mietendo sempre un ottimo successo in termini di ascolti.