Temptation Island inizia ufficialmente: annuncio di Filippo Bisciglia

Temptation Island inizia ufficialmente: l’annuncio di Filippo Bisciglia, news

Non che ci fossero dubbi sulla nuova edizione di Temptation Island, ma quando arriva l’ufficialità c’è sempre un che di rilassamento, portato dalla sicurezza che le cose si faranno per davvero. Poche ore fa, a proposito del fortunato reality delle tentazioni in onda su Canale 5, è arrivato l’annuncio di Filippo Bisciglia. Il conduttore è apparso sui suoi profili social, divulgando un filmato: luogo del video, l’aeroporto di Fiumicino; destinazione Temptation Island. Che l’avventura abbia inizio.

“Ciao ragazzi è ufficiale, sono a Roma Fiumicino: destinazione Temptation Island. La mia destinazione preferita e spero sia anche la vostra, televisivamente parlando, ovviamente“. Le parole sono di Filippo Bisciglia che poi aggiunge: “A questo punto non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valige, far costruire due meravigliosi pinnetti e aspettare che i ragazzi sbarchino”. Il conduttore non sta più nella pelle: “Non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi, accendere un falò e iniziare a contare. Dieci, nove, otto, sette, sei. Cinque, quattro, tre, due, uno. Temptation Island sta tornando.” Resta da capire quando il programma verrà messo in onda, se già da fine giugno oppure da luglio.

Temptation Island Vip: le incertezze attorno al reality

Se per Temptation Island è tutto pronto, permangono invece dubbi sull’edizione Vip. Dubbi che riguardano diversi aspetti dello show. Primo fra tutti: si farà con certezza la trasmissione dei volti noti? Se sì, chi sostituirà Simona Ventura, migrata verso i lidi Rai alla conduzione di The Voice of Italy? Voci di qualche settimana fa parlavano di una possibile entrata in scena di Ilary Blasi, ma a oggi tutto tace. E ancora: quali sono le coppie che vedremo messe alla prova? Tante domande, nessuna risposta. Non resta che attendere e deliziarsi con la versione Nip. D’altra parte non ha mai deluso il pubblico estivo. La sesta edizione targata Bisciglia sta arrivando, stay tuned!