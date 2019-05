Ilary Blasi nuova conduttrice di Temptation Island Vip: è quasi fatta

Chi è la nuova conduttrice di Temptation Island Vip? Ilary Blasi è la favorita

Ilary Blasi sarà l’erede di Simona Ventura a Temptation Island Vip. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 8 maggio, la moglie di Francesco Totti sarebbe la prescelta per prendere le redini della seconda edizione del format prodotto da Maria De Filippi. La presentatrice romana avrebbe battuto la concorrenza rappresentata da Alessia Marcuzzi, Belen Rodriguez e Filippo Bisciglia. Dunque l’accordo sarebbe quasi raggiunto, mancano giusto gli ultimi dettagli. Certo, un colpo di scena finale non è da escludere ma sembra alquanto improbabile. La Blasi ha infatti voglia di nuove esperienze televisive e per questo avrebbe deciso di lasciare il Grande Fratello Vip, che ha guidato con successo per ben tre edizioni. Oltre a Temptation Island Vip, la Blasi è lizza pure per condurre la nuova edizione di Giochi senza Frontiere, che torna su Canale 5 dopo venti anni.

Temptation Island Vip: tutte le novità della seconda edizione

In attesa di avere la conferma sulla conduzione, sono già trapelate le prime indiscrezioni sulla seconda edizione di Temptation Island Vip. Rispetto allo scorso anno le puntate saranno di più: da quattro si passa ad otto. La messa in onda è prevista tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. Le registrazioni sono invece fissate al mese di agosto, come sempre in Sardegna, nello splendido resort Is Morus Relais.

Quali coppie parteciperanno a Temptation Island Vip 2

Stando agli ultimi gossip potrebbero partecipare a Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo e la nuova fidanzata Antonella Fiordelisi, Alex Belli e Delia Duran, Irene Capuano e Luigi Mastroianni, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Nel frattempo continuano i casting per la versione Nip di Temptation Island che sarà condotta come sempre da Filippo Bisciglia e andrà in onda tra giugno e luglio.