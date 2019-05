Francesco Chiofalo e Antonella a Temptation Island Vip? Intanto replica a Selvaggia

Temptation Island Vip, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi nel cast?

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi stanno insieme da poco tempo ma sono già la coppia del momento. La loro relazione è venuta fuori da pochi giorni, ma sono già candidati a Temptation Island Vip. Proprio loro, che si sono conosciuti a Temptation Island, potrebbero adesso animare le serate di fine estate degli italiani. Quando si sono conosciuti, lui era nel cast delle coppie insieme a Selvaggia Roma mentre Antonella era la tentatrice di Nicola Panico (ex di Sara Affi Fella). Francesco ha partecipato anche come tentatore nella prima edizione Vip, ma sarebbe disposto a partecipare nuovamente da fidanzato? La risposta è arrivata su Radio Radio, dove la coppia è stata ospite di Giada Di Miceli nel programma radiofonico Non succederà più.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi a Temptation Island Vip? La risposta

La conduttrice ha fatto presente a Francesco e Antonella, presenti in studio, che sono spuntati i loro nomi per il cast di Temptation Island Vip 2019. Poi ha chiesto direttamente a loro se accetterebbero. Ecco la risposta di Chiofalo: “Boh, che te devo di. È un programma difficile. Sono sincero, non lo so. Ci rifletterei sicuramente. A me non fa paura il programma, so che amo Antonella e mi comporterei benissimo. Io sento di non essermi comportato male a Temptation Island. Sono sicuro che lei mi sarebbe fedele. Sono sicuro dei miei sentimenti. Per me le altre non esistono. Non è un programma che mi spaventa, ripeto”. Anche Antonella Fiordelisi tornerebbe in altre vesti nel reality dell’estate, anche se con qualche timore in più: “Io non lo so. L’ho fatto come tentatrice, come fidanzata non so. Forse per vedere come si comporta sì, perché ancora non ce ne è stato modo”. Effettivamente i due stanno insieme da poco tempo, ma considerando che Temptation Island Vip viene registrato ad agosto tutto è possibile.

Francesco Chiofalo fidanzato con Antonella Fiordelisi, come è nato il loro amore

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti a Temptation Island ed erano diventati molto amici. Si sono avvicinati quando lui ha scoperto di avere un tumore. Hanno iniziato a sentirsi spesso, fino a quando si sono incontrati per un caffè a Roma. Dopo il caffè c’è stata una cena e un bacio, e da lì è iniziato tutto. Per il momento non pensano alla convivenza, è ancora presto, ma andranno presto in vacanza insieme. È Antonella che fa su e giù da Salerno a Roma per stare insieme, perché lui ha spiegato di avere impegni che non gli permettono di lasciare la città. Ma l’intervista con Giada De Miceli è cominciata parlando di Selvaggia Roma, che durante la malattia di Francesco non ha perso occasione di attaccarlo.

Francesco Chiofalo risponde alle accuse di Selvaggia Roma: “Peggiore esempio di donna”

Non c’è stata nessuna telefonate né un messaggio di conforto: “No, non mi ha chiamato”, questo ha detto Francesco. Poi ha usato parole molto forti: “Ma io penso che il vero dispiacere per Selvaggia sia il fatto che io non sia morto. Quella ragazza mi odia, ce l’ha con il mondo. Secondo te lei è contenta che io adesso sto bene? Una persona che mentre io sto molto male, le uniche parole che riesce a dire sono cose che non stanno né in cielo né in terra, mi vuole bene? Voleva una mia risposta via social. Sperava in una mia storia con un tag, cosa che non è mai avvenuta. Ha cercato di strumentalizzare in ogni modo questa cosa”. Francesco non ha mai risposto alle parole di Selvaggia se non in modo indiretto, ne ha parlato solo oggi durante questa intervista. E le sue ultime parole sono state ancora più forti: “Non prendete mai esempio da donne come Selvaggia, sono il peggiore esempio di donne che possa esistere”.

Francesco Chiofalo: “Selvaggia mi ha sempre usato”

Francesco si è fatto un’idea ben precisa su tutti gli attacchi subiti dalla ex fidanzata: “Lei ha cercato di strumentalizzare il mio aspetto fisico. Se dici che sono un cattivo uomo, la gente tende a crederci per il mio aspetto. Certo se devi fare notizia non puoi dire che non timbravo il biglietto dell’autobus, ma devi dire qualcosa di eclatante. Le puoi dare retta se vedi che una persona è in buona fede, invece si vedeva che aveva tutti i suoi motivi per dire. […] Penso che lei mi abbia sempre usato, c’erano altri motivi per cui stava con me”. Antonella ha detto di non credere a ciò che raccontava Selvaggia su Francesco.