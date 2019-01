Selvaggia Roma: “Francesco Chiofalo mi maltrattava”, lui non ci sta e replica

Francesco Chiofalo risponde a Selvaggia Roma e scrive sui social: “Le persone godono sulle disgrazie altrui”

Francesco Chiofalo, sopratutto da quando ha subito l‘operazione al cervello, ha sempre usato i suoi social per mantenere i contatti con i fan e le persone che con affetto lo seguono. Spesso, però, sul web ha anche dato spazio alle sue inquietudini, come quando ha parlato del suo tumore al cervello o si è difeso dagli attacchi delle persone che avevano messo in dubbio la storia e tempistica della sua malattia. Oggi, dopo l’intervista rilasciata dall’ex fidanzata Selvaggia Roma a Spy, Lenticchio è tornato a dire la sua. “Davanti alle cattiverie e le bugie delle persone che godono sulle disgrazie altrui l’unica arma è l’indifferenza” ha scritto, probabilmente riferendosi alle ultime dichiarazioni dell’ex pubblicate dal settimanale. Ma cosa ha detto Selvaggia da farlo tanto arrabbiare?

Selvaggia Roma contro Francesco Chiofalo: “Mi maltrattava”

Selvaggia Roma, in merito alla sua precedente relazione con Francesco Chiofalo e ai motivi che oggi non l’hanno portata a palesare la sua vicinanza all’ex fidanzato, a Spy ha spiegato: “Il mio passato sentimentale racchiude una grande sofferenza, è il motivo per cui mi sono voluta dissociare il più possibile da lui. Ho subito bugie di ogni tipo, umiliazioni, minacce e infedeltà”. Contro Lenticchio, inoltre, Selvaggia ha lanciato delle accuse pesanti: “Mi maltrattava. Più volte mi è stato consigliato di sporgere denuncia. Ogni volta che intervenivano le forze dell’ordine, non sono mai riuscita a denunciarlo e ho sempre preferito rimanere in silenzio. Avrei continuato così ma, le minacce subite in questi ultimi giorni mi hanno spinto a fare una volta per tutte chiarezza”.

Francesco Chiofalo, polemica sulla data della diagnosi del tumore al cervello: le accuse di Selvaggia Roma

In merito alla polemica scoppiata dopo il servizio su Francesco Chiofalo mandato in onda da Le Iene (per saperne di più clicca qui) Selvaggia nella sua intervista ha voluto avallare la tesi di chi ha messo in dubbio la buona fede dell’ex. “Più di una persona mi ha confermato che fosse a conoscenza di questo problema da più di un anno. Perché oscurare le date delle lastre messe sui social? Dubito che la scoperta sia avvenuta con l’incidente. Perché fare tutto ciò? Per passare da vittima!” Ha dichiarato lei. “Con le malattie non si gioca! Comunque sia, l’intervento è stato delicato ed in ogni caso andava affrontato”.