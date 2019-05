Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi in lizza per Temptation Island Vip

Temptation Island Vip news coppie: ci saranno anche Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi?

Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, e Antonella Fiordelisi hanno da poco ufficializzato la loro relazione ma potrebbero presto mettere a dura prova il loro sentimento. In che modo? Partecipando come coppia alla seconda edizione di Temptation Island Vip, che tornerà su Canale 5 il prossimo settembre. Come scrive 361 magazine il personal trainer e la schermitrice sono in lizza per prendere parte al reality show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi. Al momento non ci sono certezze, i casting sono in corso sia per le coppie sia per la conduttrice. E sì, perché dopo il ritorno di Simona Ventura, la Fascino sta cercando la giusta presentatrice. I nomi più quotati sono quelli di Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, ma c’è chi ha parlato pure di Belen Rodriguez e Elisabetta Gregoraci.

Non è la prima volta a Temptation Island per Lenticchio e Antonella

Sia Francesco Chiofalo sia Antonella Fiordelisi conoscono molto bene il meccanismo di Temptation Island. Del resto i due si sono conosciuti proprio grazie al format Mediaset, al quale hanno partecipato entrambi nel 2017. Lenticchio ha partecipato due anni fa con l’ex fidanzata Selvaggia Roma mentre Antonella ha ricoperto il ruolo di tentatrice di Nicola Panico. Nel 2018, prima di scoprire di avere un tumore al cervello, Francesco è ritornato sull’isola delle tentazioni come tentatore della prima edizione Vip della trasmissione.

Come è nato l’amore tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo

Dopo la partecipazione a Temptation Island nel 2017 Francesco e Antonella sono sempre rimasti in contatto, complice anche l’amica in comune Desirée Maldera. Il rapporto si è intensificato solo dopo l’operazione di Chiofalo. I due hanno iniziato a sentirsi telefonicamente tutti i giorni fino a quando non si sono incontrati per un caffè e sono stati travolti dalla passione. Per ora Antonella e Francesco vivono un rapporto a distanza: lui abita a Roma mentre lei a Salerno.