Francesco Chiofalo, come sta dopo l’operazione: “Ho perso 25 kg”

Francesco Chiofalo pesantemente dimagrito dopo l’operazione: “Ho perso 25 kg”. Come sta il personal trainer capitolino

Come sta dopo l’operazione al cervello Francesco Chiofalo? Il personal trainer romano, su Instagram, ha rivelato di stare bene e che pian piano sta tornando alle solite abitudini. Inoltre ha tranquillizzato i fan che hanno notato la sua pesante perdita di peso, spiegando che dopo l’intervento non ha potuto riprendere l’attività in palestra e ha dovuto bloccare la dieta alimentare seguita fino a prima del ricovero. Da qui la perdita di ben 25 kg. In questi giorni, però, il Lenticcho di Temptation Island è tornato ad allenarsi e ad adottare il ‘suo’ regime alimentare. Naturalmente dopo aver ricevuto l’ok dai medici che lo hanno seguito durante il suo percorso riabilitativo.

“Per motivi medici non mi sono potuto allenare per mesi e ho dovuto bloccare completamente la mia dieta”

“Dopo l’intervento a cui mi sono sottoposto non ho più la stessa forma fisica con cui mi ricordate”, ha fatto sapere Chiofalo attraverso delle Stories Instagram. “Purtroppo – ha aggiunto – per motivi medici non mi sono potuto allenare per mesi e ho dovuto bloccare completamente la mia dieta. Questo ha comportato un forte calo muscolare e quindi di peso. Attualmente ho perso intorno ai 25 kg”. Oggi, però, Francesco ha ripreso ad allenarsi e a fare attività fisica. “L’altra settimana ho avuto finalmente l’ok dal medico per iniziare ad allenarmi e ricominciare con la ‘mia’ alimentazione”.

“L’affetto del pubblico mi ha sorpreso. So che in molti hanno pregato per me”

Francesco dopo le vacanze natalizie si è sottoposto a un intervento chirurgico al cervello, durato 14 ore. Attorno al caso si sono accesi i riflettori dei media e non sono nemmeno mancate roventi polemiche. Particolarmente calde quelle che hanno visto coinvolti lo stesso Chiofalo e l’ex fidanzata Selvaggia Roma. Polemiche a parte, il personal trainer ha avuto il sostegno di molte persone che sui social hanno fatto sentire la loro vicinanza. “Ho voluto pubblicare la foto della cicatrice dopo l’operazione perché è il segno di una battaglia e non c’è niente di cui vergognarsi. L’affetto del pubblico mi ha sorpreso. So che in molti hanno pregato per me e sono sicuro che le preghiere sono state ascoltate”, ha spiegato recentemente ai microfoni di Verissimo.