Francesco Chiofalo dopo il tumore: i chili persi e le cose che non può più fare

Come sta oggi Francesco Chiofalo e le conseguenze post tumore al cervello

Francesco Chiofalo ha raccontato le conseguenze del tumore al cervello a Verissimo. Dopo l’operazione durata 14 ore, il Lenticchio di Temptation Island è dimagrito 20 chili. Non solo: al momento ha perso la sensibilità di alcuni arti. Tanto che per ora non può guidare la macchina, non può prendere aerei e non può fare sport. “Non sento più caldo o freddo”, ha confidato il 29enne. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma resta sotto controllo: la malattia potrebbe sempre riapparire all’improvviso. Nonostante questo il personal trainer è felice di aver avuto una seconda chance nella sua vita. “Ho ancora tante cose da fare”, ha puntualizzato. Nell’ultimo periodo il romano si è riavvicinato alla fede e ha avuto il supporto di un parroco oltre che della famiglia e degli amici.

Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo a Verissimo

“Ho subìto un intervento al cervello, della durata di 14 ore. Lo scorso luglio sono stato coinvolto in un incidente e dalla prima Tac era emerso solo che un grumo di sangue doveva riassorbirsi. Dopo qualche mese, una seconda Tac di controllo ha mostrato, invece, che la macchia si era ingrandita ed era in realtà un tumore al cervello, che doveva essere urgentemente operato”, ha detto Francesco Chiofalo a Verissimo.

Verissimo: perché Lenticchio ha parlato della malattia

“Ho voluto pubblicare la foto della cicatrice dopo l’operazione perché è il segno di una battaglia e non c’è niente di cui vergognarsi. L’affetto del pubblico mi ha sorpreso. So che in molti hanno pregato per me e sono sicuro che le preghiere sono state ascoltate”, ha spiegato l’ex tentatore di Temptation Island Vip.