Franceschio Chiofalo e Antonella Fiordelisi fidanzati: Lenticchio conferma

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono fidanzati: la conferma a Uomini e Donne Magazine

Francesco Chiofalo, dopo aver dichiarato su Instagram di essere di nuovo innamorato, ha confermato a Uomini e Donne Magazine che è Antonella Fiordelisi la donna che gli ha rubato il cuore. Lei, come i ben informati sapranno, è un ex corteggiatrice del Trono Classico ed ha partecipato a Temptation Island come tentatrice. Del loro fidanzamento, in realtà, se ne parla ormai da un po’ sul web, ma abbiamo dovuto aspettare oggi per avere, a mezzo stampa, la conferma di Lenticchio. Nella copertina del giornale Uomini e Donne ci sono lui e Antonella in bella vista che, da questo momento in poi, hanno deciso di non nascondersi più.

Francesco Chiofalo innamorato: “Dopo la malattia torno a sorridere con Antonella”

Francesco Chiofalo ha scelto Uomini e Donne Magazine per parlare, per la prima volta, della sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi. “Dopo la malattia con Antonella torno a sorridere” si legge nella copertina del giornale. Questo è un momento sereno per Lenticchio che, dopo l’operazione al cervello e la fine della storia con Selvaggia Roma, sta cercando piano piano di riprendersi in mano la sua vita e di riscrivere un nuovo capitolo della sua storia. Chiofalo però sta volta non sarà solo, ma accanto a lui ci sarà Antonella.

Francesco Chiofalo ha una nuova fidanzata: dopo il gossip la conferma

Quando Francesco Chiofalo ha pubblicato sui social la prima foto con la nuova fidanzata, avendo scelto di non mostrare il volto della donna, ha letteralmente attirato l’attenzione degli appassionati di gossip. Per un primo momento si è parlato di una possibile frequentazione tra di lui e Federica Spano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne anche lei (scesa al Trono Classico per Andrea Cerioli), poi però sempre più indizi hanno iniziato a portare verso Antonella Fiordelisi. Adesso, finalmente, sappiamo che è lei la nuova fiamma di Lenticchio.