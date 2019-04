Francesco Chiofalo pubblica la prima foto con la nuova fidanzata

Francesco Chiofalo non è più single: si tratta davvero di Federica Spano? Gli ultimi indizi

Francesco Chiofalo si è fidanzato. Lo ha annunciato lui stesso, circa dieci giorni fa, tramite delle stories pubblicate su Instagram. Francesco, In merito alla nuova fidanzata, aveva subito specificato che non si trattava di un volto sconosciuto. Il suo cuore, dunque, batteva per una persona nota al pubblico del piccolo schermo. Chi fosse non lo ha specificato, né ha detto o fatto qualcosa che potesse suggerirlo. Qualche giorno dopo, però, sui social sono trapelate delle foto di lui in compagnia di Federica Spano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne scesa in trasmissione per Andrea Cerioli. Tutti gli indizi, dunque, sembrano confermare una relazione tra i due. I diretti interessati, tuttavia, non hanno ancora confermato o smentito apertamente il gossip, almeno fino a eri sera.

Francesco Chiofalo a cena con la nuova fidanzato: la prima foto insieme

L’ultima foto pubblicata da Francesco Chiofalo sui social non lascia dubbi. Lenticchio non è più single e ieri sera era a cena con la nuova fidanzato. Nell’immagine condivisa, però, si vedono solo due mani incrociate. Il viso della ragazza non è visibile, anche se i fan più attenti sarebbero pronti a scommettere si tratti di Federica Spano. Al di là dell’identità della nuova fiamma, una cosa è certa: Chiofalo è davvero innamorato. Dopo la fine della relazione con Selvaggia Roma, gli scontri sui social con quest’ultima e il momento difficile a seguito dell’operazione al cervello, Francesco ha finalmente trovato un po’ di serenità e se la sta godendo tutta.

Francesco Chiofalo: le prime parole sulla nuova fidanzata

Come accennato sopra, è stato Francesco Chiofalo in persona a raccontare ai fan della sua nuova fidanzata. “Penso di essermi innamorato, e lei è un personaggio pubblico piuttosto conosciuto”, aveva detto su Istagram. Cos aspetta, allora, per presentarla ufficialmente ai suoi follower?