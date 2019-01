Francesco Chiofalo in lacrime a Le Iene: “Ce l’ho fatta!”, ma è ancora preoccupato

Intervista Francesco Chiofalo Le Iene: le parole prima e dopo l’operazione al cervello

A Le Iene, Francesco Chiofalo ha confessato le sue preoccupazioni per l’intervento chirurgico e ha dimostrato la sua sincera felicità dopo essersi risvegliato. Aveva paura. Tanta paura. Questo è stato, come ha spiegato lui stesso, il momento più brutto della sua vita. Dopo un piccolo incidente, è avvenuta la terribile scoperta: un tumore al cervello. Francesco Chiofalo si ripeteva continuamente che fosse uno scherzo o che il medico aveva fatto un errore. E invece, una volta varcata la soglia dell’ospedale, Francesco ha preso coscienza e si è fatto forza per affrontare il suo nemico. E ha vinto.

Francesco Chiofalo news: l’importanza della sua famiglia

“Questo tumore poteva schiacciare alcuni centri nervosi – ha spiegato Francesco Chiofalo a Le Iene –. Io ho tante cose ancora da fare: non sono ancora padre e mi voglio sposare. Rischio la paralisi e la demenza. Non potrei accettare di non vedere più o di non muovermi. Io se dovessi rimanere su una sedia a rotella, nel giro di una settimana mi butterei giù da una finestra”. Francesco temeva di non potersi più muovere e di dipendere in tutto per tutto dagli altri. Per fortuna l’intervento è andato a buon fine. Uscito dalla sala operatoria, erano nate diverse polemiche su Francesco di Temptation Island e c’era stato uno strano silenzio da parte sua. Il ragazzo ha poi parlato attraverso il programma televisivo di Italia 1.

La preoccupazione di Francesco Chiofalo confessata a Le Iene

Il tumore gli ha fatto capire chi conta davvero nella sua vita: “Ho preso maggior coscienza di cose che per me erano importanti: una cena con mio padre, un panino con gli amici e gli occhi di mamma”. Non avrebbe invece ricevuto nessun messaggio dalla sua ex fidanzata Selvaggia Roma, che è stata inondata di critiche (alcune rivolte anche alla sua trasformazione fisica e vocale!). Adesso Francesco non vuole pensare al suo passato. C’è un futuro stupendo che lo attende. Anche se è preoccupato per le cicatrici sulla testa: “Ce l’ho fatta! Non mi sembra vero… Questo è stato il momento più brutto della mia vita. Ho visto il piede muoversi, ho capito che vedevo ancora. E ho detto: ‘Dio, grazie!’. Speriamo però che non si vedranno più questi segni allucinanti”.