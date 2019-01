Francesco Chiofalo news, basta aggiornamenti dopo polemiche: cos’è successo?

Francesco Chiofalo dopo l’operazione: silenzio su Instagram

Le ultime notizie su Francesco Chiofalo riguardano le polemiche sollevate da una parte dai suoi detrattori e dall’altra dal fidanzato di Selvaggia Roma, l’ex di Lenticchio. Per fortuna l’operazione è andata a buon fine e tra non molto potrà ritornare a casa, ma qualcuno – anche in momenti delicati come questo – ha avuto qualcosa da ridire, parlando di tumore benigno e tumore maligno. Per evitare di scatenare altri attacchi gratuiti (e che francamente potrebbero essere evitati), Francesco – assieme alla sua famiglia – avrebbe deciso di mettere in standby per un po’ di tempo il suo profilo Instagram che aggiornava continuatamente. Almeno fino a quando le polemiche non si sgonfino.

Le polemiche sull’intervento di Francesco Chiofalo

Nel giorno dell’operazione di Francesco Chiofalo, tutti gli sono stati vicino e, non appena è emersa la notizia che l’intervento non ha avuto complicazioni, qualcuno ha avuto da ridire su di lui. Come, per esempio, il fidanzato di Selvaggia Roma, che ha fatto delle confessioni a dir poco scioccanti! Inoltre ci sono stati degli attacchi di alcuni hater nei confronti della gravità del suo tumore; degli attacchi che hanno spinto la madre di Francesco a intervenire attraverso i social network.

Lo sfogo della mamma di Francesco Chiofalo. Come sta adesso?

Ecco cosa ha detto la mamma: “Sono la mamma di Francesco. Volevo spendere due parole per le cose lette in questi giorni dal Web. Un tumore al cervello […] deve essere estratto chirurgicamente, di conseguenza analizzato con un esame istologico per capire la tipologia […]. Le tempistiche tecniche del risultato di questo esame sono di due settimane dall’estrazione chirurgica. Prima non lo si può sapere! Noi stiamo in attesa sperando che il tumore sia benigno. Ma anche qualora il tumore fosse benigno [lo hanno] dovuto estrarre d’urgenza, perché aveva un diametro di 6 cm [e] rischiava di comprimere alcuni centri nervosi vitali, apportando a Francesco dei grandi danni permanenti irreversibili”. E adesso come sta Francesco Chiofalo? Sembra che si stia riprendendo velocemente, ma ha comunque deciso di mantenere il silenzio su Instagram. A quando la sua prossima stories?