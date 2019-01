Fidanzato Selvaggia Roma video fiume: duro su Francesco Chiofalo e madre

Il fidanzato di Selvaggia Roma, video fiume. Durissimo attacco a Francesco Chiofalo: “Non ci interessa niente di quel che è successo e di lui”. Poi le dichiarazioni shock: “In passato ha menato Selvaggia”

Ieri la madre di Francesco Chiofalo ha pubblicato, attraverso il profilo social del figlio, una serie di Instagram Stories in cui ha spiegato dettagliatamente il percorso clinico che ‘Lenticchio’ dovrà seguire, non risparmiando frecciate a chi sul web ha sostenuto che il caso sia stato drammatizzato più del dovuto. Oggi, Luca, il fidanzato di Selvaggia Roma, che tra le righe di quanto esternato dalla mamma di Chiofalo, ha letto un riferimento alla fidanzata, è esploso, realizzando una serie di Stories. Un vero e proprio fiume in piena. “Fino a oggi, noi abbiamo deciso di non commentare ciò che succede, voi sapete di cosa stiamo parlando. Questo perché non ci interessa veramente niente né di quello che sta succedendo a questa persona né alla persona stessa”.

“Messaggi scritti da genitori che da genitori non sono scritti”

Luca spiega la sua presa di posizione: “Costui (Francesco, ndr) fino a ieri ha sempre infamato, insultato e accusato le persone che ora gli stanno vicino. Tipo una madre presa per il collo e attaccata al muro che adesso gli fa comodo avere al fianco, per pubblicare le foto con lei e per attrarre l’attenzione del pubblico, che si sta facendo un’idea distorta di quella che è la realtà”. Le parole di Luca sono molto forti. “Messaggi scritti da genitori che da genitori non sono scritti”, prosegue, riferendosi evidentemente a quanto scritto ieri dalla madre di Chiofalo. “Questo noi lo sappiamo per certo. Se una persona vuole diventare famosa e far pena alla gente per un male che realmente non è così grave...”

“Questa persona fino a ieri ha fatto del male a Selvaggia. Le ha menato, ha alzato le mani, ha fatto le peggio cose. E questo io lo so”

Luca spiega che per la situazione che si è creata, Selvaggia è stata sommersa da feroci critiche, nonostante con Francesco abbia chiuso da un pezzo. “Ha chiuso una relazione da due anni, le può dispiacere. Ma non può mandare Storie, andare in ospedale e spedire messaggi di conforto. Questa persona fino a ieri ha fatto del male a lei. Le ha menato, ha alzato le mani, ha fatto le peggio cose. E questo io lo so”. Le dichiarazioni sono forti e faranno sicuramente discutere. “Selvaggia non ha detto niente e si è rifatta una vita in silenzio. Ha ricevuto accuse e messaggi di morte. Ci vogliamo dissociare da questa situazione, non vogliamo alcun riflesso da ciò, né di visibilità, né sui social”, ha concluso Luca.