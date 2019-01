Francesco Chiofalo, la madre è una furia: tutta la verità sul tumore e il duro attacco

La madre di Francesco Chiofalo non ci sta: furia social per le accuse dopo l’operazione

Il tumore al cervello di Francesco Chiofalo ha stupito tutti e ha visto il Web partecipare con apprensione ai giorni difficili dell’operazione. Per fortuna i primi step sono andati bene e anche se la vita di Francesco cambierà anche per il sol fatto dei controlli costanti siamo tutti felici di averlo visto sorridere facendo le sue battute in romanaccio coi suoi amici. Alle malelingue nessuno ha voluto dar retta finora, anche se era da mettere in conto che qualcuno della famiglia di Lenticchio – la madre – sarebbe intervenuto per chiarire le cose.

La verità sull’operazione di Francesco: la madre spiega tutto

“Sono la mamma di Francesco – queste le parole della donna tra le storie Instagram –, volevo spendere due parole per le cose lette in questi giorni dal Web. Un tumore al cervello […] Deve essere estratto chirurgicamente, di conseguenza analizzato con un esame istologico per capire la tipologia […] Le tempistiche tecniche del risultato di questo esame sono di due settimane dall’estrazione chirurgica… Prima non lo si può sapere! Noi stiamo in attesa sperando che il tumore sia benigno. Ma anche qualora il tumore fosse benigno [lo hanno] dovuto estrarre d’urgenza, perché aveva un diametro di 6 cm [e] rischiava di comprimere alcuni centri nervosi vitali, apportando a Francesco dei grandi danni permanenti irreversibili”. La madre dell’ex partecipante di Temptation Island insomma ha chiarito una volta per tutte cos’è successo a Francesco.

Francesco Chiofalo tumore al cervello: la madre contro chi cerca visibilità

Subito dopo la donna è voluta intervenire sulle polemiche scatenatesi in queste ore sul figlio. Polemiche sterili e anche vergognose, a dire il vero, visto che a prescindere dalla gravità della malattia si tratta comunque di un’operazione per asportare un tumore al cervello. “Mio figlio – queste le parole della signora – all’età di 29 anni si è dovuto sottoporre a un intervento di microchirurgia lungo e complesso, con alte probabilità di invalidità permanenti […] La nostra famiglia sta affrontando una tragedia mai vissuta prima e siamo ancora sotto shock per l’accaduto. Chiunque stia cercando polemiche e visibilità sparando pensieri negativi diagnosi errate sulla base del niente […] su un argomento così importante e delicato si deve solo che vergognare”.

Il futuro di Francesco dopo l’operazione al cervello

Da quando si è scoperto della malattia di Francesco in tanti gli sono stati vicino e in tanti gli hanno manifestato il loro supporto. Selvaggia Roma è stata subito tirata in ballo e in molti hanno contestato la sua freddezza rispetto alla notizia, tant’è che lei stessa è intervenuta per giustificarsi discutendo animatamente anche con i soliti hater. Si è creata insomma una situazione che qualche volta ha fatto sospettare ad alcuni che Francesco avesse giocato su questo suo problema.

Non capiamo come sia possibile credere anche solo minimamente che un ragazzo possa arrivare a tanto. Il Web, che tanto ha contribuito a migliorare la nostra società, spesso è anche il riflesso della parte più brutta e meschina dei gruppi sociali. Non ci resta che augurare a Francesco una buona guarigione senza pensare ai social e alla vita infelice di alcuni hater.