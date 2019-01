Francesco Chiofalo operazione, il giorno è arrivato: “Ho paura” e spiega i dettagli

Operazione al cervello Francesco Chiofalo oggi: messaggio importante per i suoi fan

Il giorno dell’operazione di Francesco Chiofalo è arrivato. Alle 9.00 verrà sottoposto a un intervento di esportazione del tumore al cervello. Nonostante la paura sia tanta, il ragazzo si è fatto forza grazie a una famiglia straordinaria che non lo abbandona mai e a quei fan che hanno per lui sempre un pensiero positivo. Per sentirsi meno solo e per non far preoccupare i suoi follower, Francesco ha deciso di aggiornarli continuamente con delle Instagram stories. E questa notte, poco prima di andare a dormire, ha voluto condividere le sue impressioni circa l’operazione al cervello. Ha spiegato che non sarà facile, per lui, passare questa notte perché la paura non lo lascia in pace. Ma anche la speranza di farcela non lo abbandona mai!

L’esito dell’intervento al cervello di Francesco Chiofalo: ecco chi ce lo darà

“Eccomi qua, domani mi tocca – ha spiegato Francesco Chiofalo su Instagram –. Era da un po’ che non mi facevo vedere in video. Domani mi opererò. Spero che non sarà l’ultima volta che vedrete il mio faccione e spero di rivedere questo video per riderci sopra come un vecchio ricordo”. Con le news su Francesco Chiofalo, abbiamo capito precisamente cosa è successo. Adesso i suoi pensieri vanno a quelle persone che gli hanno dato veramente tanto e a quella persona speciale che curerà il suo profilo Instagram durante l’operazione: “Non ho mai avuto tanta paura. Il mio profilo verrà dato a una persona di fiducia che vi farà sapere l’esito dell’operazione. Vi ringrazio per l’affetto che mi avete dato. Per me è stato importantissimo”.

Francesco e Selvaggia si sono sentiti prima dell’operazione?

Tutti si stanno chiedendo se Selvaggia Roma abbia scritto un messaggio a Francesco Chiofalo. Lei è stata la sua fidanzata per un bel po’ di tempo, ma la loro storia è naufragata subito dopo la fine di Temptation Island. Nessuno dei due ha parlato di questo “messaggio”. Le ultime notizie di Selvaggia che abbiamo sono quelle riguardanti la polemica scoppiata attorno ai suoi ritocchini estetici. Francesco è comunque circondato dall’amore della sua famiglia. L’augurio che gli facciamo è che possa ritornare presto a divertire tutti con le sue stories!