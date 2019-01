Francesco Chiofalo ricoverato in ospedale: le ultime news prima dell’operazione

Francesco Chiofalo è stato ricoverato: le ultime news dall’ospedale prima dell’operazione

Le ultimissime news su Francesco Chiofalo rivelano quando ci sarà l’operazione. Da settimane il pubblico di Temptation Island e Uomini e Donne è in attesa di scoprire quando si opererà Francesco e naturalmente come andrà. L’affetto intorno a lui è davvero tanto, il supporto non manca ed è per questo che ha deciso di tenere aggiornati tutti tramite Instagram. Lo ha fatto anche oggi, facendo sapere di essere stato ricoverato e che nei prossimi giorni si sottoporrà all’intervento chirurgico per la rimozione del tumore al cervello, che gli è stato diagnosticato nel mese di dicembre. Non sarà un intervento semplice, lui ne è consapevole, ha paura ma è anche ottimista.

Francesco Chiofalo news, il giorno dell’operazione è ormai vicino

Stasera Francesco ha pubblicato dei video su Instagram Stories e ha ripreso la camera dell’ospedale e i corridoi del reparto in cui è ricoverato. Si è taggato presso l’ospedale San Camillo, nel reparto Neurologia. Poi ha aggiunto altro: “Oggi lunedì 7 gennaio 2018 alle ore 18:00 mi hanno ricoverato al centro di neurochirurgia dell’ospedale San Camillo di Roma”. Ha sbagliato la data, ma nei primi giorni del nuovo anno può succedere a chiunque. Sono tutte informazioni che ha scritto sopra i video pubblicati, ha scelto di non parlare e di non mostrarsi in video. Non si è più mostrato a dire il vero sin dal suo annuncio del tumore, per i segni che la malattia sta lasciando sul suo viso. Lenticchio ha poi spiegato il motivo per cui è stato ricoverato: “Nella giornata di domani mi sottoporrò ad ulteriori analisi e controlli pre-operatori”.

Francesco Chiofalo tumore, ecco quando ci sarà l’operazione

Oggi quindi è stato un altro giorno importante per lui, come quello di cui ha parlato una settimana fa, e la speranza è che gli esami vadano bene. Francesco Chiofalo verrà operato mercoledì: “Salvo imprevisti dopodomani (mercoledì 9) è previsto il mio intervento di asportazione chirurgica al cervello del tumore”. Rimarremo tutti in attesa del giorno dell’operazione. Lui è molto spaventato dai rischi, per cui avrà bisogno del supporto dei suoi cari, degli amici ma anche dei fan. Vogliamo chiudere queste news sull’intervento chirurgico con tre parole che Francesco ha usato negli ultimi giorni: andrà tutto bene.