Francesco Chiofalo torna su Instagram, ma non si mostra: “Sono stato male”

Francesco Chiofalo su Instagram torna a parlare, ma non vuole mostrarsi in video

Le news su Francesco Chiofalo seguono di pari passo le sue comunicazioni attraverso Instagram. L’ex partecipante di Temptation Island ha scelto oggi di tornare a parlare. Da quando ha rivelato di avere un tumore infatti ha solamente scritto messaggi e comunicazioni sul social network, oggi invece sono arrivati dei video. Francesco ha stupito e incuriosito tutti parlando di un gesto che stava per fare, ma è stato molto misterioso e non ha rivelato molto. In tutto ciò, ha colpito molto i fan il fatto che il giovane abbia scelto di non mostrarsi in video: si sente solo la sua voce mentre riprende una strada, un cancello e poi una casa dove si è recato. Francesco ha parlato durante il breve tragitto che lo ha portato fino alla porta dell’abitazione e ha spiegato sommariamente cosa stava per fare.

Francesco Chiofalo news: “Non mi sono più fatto vedere, perdonatemi”

“Eccomi qui. Era da un po’ che non facevo una storia. Dopo il video dove vi ho detto che stavo male ho pubblicato solamente delle storie con dei ringraziamenti o delle cose scritte”, queste le prime parole di Francesco su Instagram stories. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma ha poi fatto notare che dopo aver comunicato di doversi operare al cervello, cosa che lo spaventa enormemente anche per le possibili conseguenti disabilità, ha scelto di non mostrarsi sui social: “Io non mi sono più fatto vedere in video. Perdonatemi, ma neanche oggi lo farò. Sono stato un po’ male e ho gli occhi un po’ provati. Preferisco essere una voce fuori campo”. Il tono di voce di Francesco era pacato, calmo ma sicuramente l’agitazione non manca. Tra pochi giorni dovrà sottoporsi a un delicato e lunghissimo intervento chirurgico che spaventerebbe tutti.

Francesco Chiofalo, misterioso annuncio prima dell’operazione: “Piccolo progetto, solo lui mi può aiutare”

Ma come mai ha scelto di parlare stamattina? Per un motivo ben preciso: “Ho voluto fare questo video per rendervi partecipi a un gesto che sto facendo verso il buon auspicio. Una cosa che spero mi porti fortuna in questo momento che di fortuna me ne serve tanta”. Dopo queste parole, Chiofalo ha inquadrato una casa e si è diretto verso la porta d’ingresso. Non ha rivelato però chi fosse il proprietario: “Sto fuori casa sua e solo lui può darmi una mano in questo mio piccolo progetto. Questo omaggio alla fortuna, al buon auspicio, prima di questa imminente operazione. E solo lui mi può aiutare”. A conclusione di tutto, ha scritto “#andràtuttobene”. Deciderà di aggiungere più dettagli a proposito di questo gesto di buon auspicio? Rivelerà chi è la persona che lo sta aiutando nel realizzarlo? In ogni caso, noi continueremo a tenervi aggiornari sul tumore di Francesco Chiofalo e confidiamo nel fatto di potervi dare buone notizie.