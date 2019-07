Andrea e Jessica si sono lasciati a Temptation Island, lei esce con Alessandro

Temptation Island, Andrea e Jessica si sono lasciati: il falò di confronto

Andrea e Jessica si sono lasciati a Temptation Island. La ragazza non ha ignorato la seconda richiesta di falò di confronto e si è presentata da Andrea, seppure non ne sembrava molto convinta. Poi è arrivata e sembrava parecchio agitata. Si sono guardati a lungo negli occhi, poi ha iniziato a parlare Andrea Filomena spiegando i motivi per cui hanno partecipato al reality. “Avevi dei dubbi, quello è schifo. Ti sei mai preoccupata per come stavo io di là? Ho chiesto il falò perché stavo non da schifo, di più”, ha detto subito il fidanzato. Andrea ha poi spiegato che nel suo percorso si è rapportato ad altre persone ma nel modo giusto, a differenza di Jessica che ha detto ad Alessandro di avere le farfalle nello stomaco. Andrea ha parlato dei baci, degli abbracci e del fatto che ha invitato il single in camera. “Da te non mi sarei mai aspettato di vedere questo schifo”, ha proseguito Andrea senza risparmiare nulla alla sua fidanzata.

Andrea e Jessica, l’ultimo falò a Temptation Island: “Non mi pento si nulla”

Poi ha chiesto a Jessica cosa prova per Alessandro. Questa la risposta della ragazza: “Tu mi dici in questi giorni se ho pensato a te, io ti dico al di fuori di qua quando io stavo male tu pensavi a me? No, mai. Passavo giornate a piangere e non mi chiedevi cosa avevo, neanche ti accorgevi che avevo pianto. Io so quello che ho fatto e non mi pento di nulla”. Andrea le ha risposto che al posto suo si sarebbe sotterrato e hanno proseguito rinfacciandosi le mancanze dell’altro. Jessica Battistello ha detto al fidanzato di aver cambiato vita per lui, ha lasciato la famiglia e ha rinunciato ai suoi sogni, mentre per lui non è cambiato molto. “Io ho ritrovato la felicità per me, quello che mi mancava. A te interessa quello che penseranno le persone qua fuori, non ti è mai interessato quello che penso io. Io sono stanca”, ha detto Jessica in lacrime. A proposito del primo falò che ha rifiutato, la ragazza ha spiegato che sapeva bene che Andrea stava soffrendo ma che per una volta ha voluto pensare a sé stessa. Andrea si aspettava invece che gli dicesse di prendere ognuno la propria strada, invece di tradirlo quasi. Lui, almeno, si è sentito tradito e mancato di rispetto.

Jessica e Andrea a Temptation Island: “Mi fai schifo”, interviene Filippo Bisciglia

Jessica non si vergogna di ciò che ha fatto, ha detto più volte. Poi è intervenuto Filippo, chiedendo a entrambi di ammettere i propri errori e le mancanze che sentivano da parte dell’altro. Jessica ha continuato a piangere, mentre Andrea faceva capire di voler chiudere la storia. “Tu approfitti delle mie debolezze. Sapevi che ero sola e mi hai sempre fatto pesare che avevo solo te. Tu mi dicevi ‘chi vuoi trovare meglio di me’. Volevi sminuirmi”, ha detto a un tratto Jessica. Ha aggiunto poi di non aver mai tradito nessuno, mentre Andrea ha risposto che credeva fosse una brava ragazza. “Mi fai schifo”, le ha detto poi. Jessica ha sottolineato più volte che prima di Temptation Island si sentiva sola e non capita da lui, che a casa litigavano e lei rimaneva in silenzio dinanzi alle offese di lui. Poi Jessica ha parlato del tentatore Alessandro: “Se provo dei sentimenti per questa persona non posso farci niente, è successo e sono contenta che sia successo. Sono dispiaciuta per te, ma sono contenta per me”. A questo punto, la ragazza ha chiesto di vedere i video che Andrea ha visto durante i vari falò. E lei sorrideva mentre guardava i video con Alessandro.

Andrea Filomena e Jessica Battistello, lei sorride guardando i video con Alessandro

“Sto rivivendo queste emozioni che ho provato, non posso nasconderlo”, ha detto Jessica a proposito dei suoi sorrisi nel rivedere le scene. Andrea sarebbe uscito insieme a lei se avesse visto un cambiamento da parte sua. I sorrisi nel vedere Alessandro però lo hanno convinto a proseguire dritto per la sua strada, ovvero uscire da solo da Temptation Island 2019. “Io non pensavo, non volevo, di entrare qui e provare determinate cose. Quando le guardo sorrido perché sono cose che mi hanno fatto stare bene come non stavo da tantissimo. Non posso farmi una colpa di questo”, ha aggiunto lei. Molto dura la risposta di Andrea: “Mi hai stufato, non voglio neanche guardarti perché mi viene da vomitare. Non mi interessa sentire, ho già visto. Ho già sentito”. Cosa sarà del futuro con Alessandro in quel momento non importava molto a Jessica, ha spiegato, perché per lei è stato già molto respirare di nuovo amore e affetto. Andrea non le ha creduto e ha aggiunto: “Ho visto dello schifo assurdo. Io sono innamorato di te. Io pensavo solo ed esclusivamente a te, sempre. Tu per me eri l’amore della mia vita”.

Andrea e Jessica si sono lasciati: la coppia esce separatamente da Temptation Island

Sul motivo per cui magari l’ha trascurata in passato, lui ha spiegato che forse è successo perché lavorava tanto ed era stanco. Filippo è intervenuto facendo la fatidica domanda. Andrea e Jessica sono usciti separati da Temptation Island e lo hanno detto di comune accordo. Il primo ad alzarsi e ad andare via è stato lui, lei a Filippo ha spiegato che stava male ma sapeva che questa era la cosa giusta da fare perché entrambi hanno tirato fuori il peggio dell’altro. Prima di andare via, Jessica ha ancora spiegato il suo stato d’animo al conduttore: “Io non mi aspettavo di provare determinate cose e non posso nascondere i miei sentimenti. Quello che sarà sarà ma io ho trovato me stessa. Non puoi a 25 anni stare chiusa in casa ed essere depressa. Quindi in ogni caso grazie”.

Jessica e Alessandro stanno insieme dopo Temptation Island?

Jessica dopo il falò con Andrea ha incontrato Alessandro ed è stato il tentatore a chiederlo alla redazione. Si sono abbracciati, tenuti per mano e hanno parlato un po’ del falò. “Io ci sono e usciamo insieme. C’è stata una cosa che avrei voluto fare durante il nostro percorso e non ho fatto per rispetto”, ha detto il tentatore. Avrebbe voluto baciarla, ma lei ha preferito non farlo davanti alle telecamere perché si sentiva in imbarazzo. Jessica e Alessandro stanno insieme? Lo scopriremo, intanto sappiamo che sono usciti insieme e abbracciati dal reality…