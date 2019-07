David e Cristina: il falò a Temptation Island lascia tutti senza parole

David e Cristina sono rimasti insieme dopo Temptation Island

Quello tra David Scarantino e Cristina Incorvaia è stato davvero un falò inaspettato e sorprendente. La coppia nata al Trono Over di Uomini e Donne ha lasciato Temptation Island prima del previsto. Su volere di David, l’ex Cavaliere e l’ex Dama hanno avuto un confronto anticipato. Confronto che stava prendendo una piega negativa: dopo l’incontro con il tentatore Sammy Hassan, Cristina ha capito che desidera altro da una relazione. Che a 38 anni non può più accontentarsi e che sogna di più, ovvero più dimostrazioni e meno parole. La Incorvaia era dunque sul punto di lasciare il suo fidanzato quando un’osservazione di David ha cambiato le carte in tavola. Scarantino ha infatti compreso di amare profondamente Cristina e che non è di certo pronto a lasciarla.

La dichiarazioni d’amore di David a Temptation Island

“Io ho capito che ti amo, che voglio uscire da qui con te e provare a costruire quella famiglia che sogniamo entrambi. Il resto si supera”, ha detto David Scarantino al falò di confronto a Temptation Island con Cristina Incorvaia. Dichiarazioni che hanno sorpreso tutti, a partire da Cristina, che non si aspettava una reazione del genere davanti alle sue dure parole. Ma alla fine la Incorvaia ha deciso di regalare una seconda chance all’uomo e i due hanno così lasciato il villaggio mano nella mano.

La promessa di David Scarantino per Cristina

Prima di lasciare Temptation Island insieme, David Scarantino ha promesso a Cristina Incorvaia che proverà a cambiare certi atteggiamenti e che sarà un fidanzato più presente e attento nei suoi confronti.