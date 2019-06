Ilaria e Massimo, la frase a Temptation Island che fa infuriare il pubblico

Ilaria e Massimo a Temptation Island 2019: la frase che non piace

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni a Temptation Island 2019 sono già protagonisti di qualche piccolo colpo di scena. In particolare, una frase non è piaciuta per nulla al pubblico di Canale 5. Sui social i telespettatori si sono decisamente scagliati contro Massimo, la cui affermazione causa non poche polemiche. Scendendo nel dettaglio, Ilaria si ritrova a guardare diversi filmati sul fidanzato. Il Colantoni si sta avvicinando particolarmente a Federica Lepanto, con cui sembra aver già creato un legame. Ma non è solo questo ciò che manda in tilt i telespettatori, che assistono alle lacrime di Ilaria. Nel corso di un filmato mostrato da Filippo, Massimo fa una dichiarazione davvero inaspettata. Il giovane ricorda che, qualche tempo fa, per un mese un mezzo ha provato insieme a Ilaria ad avere un figlio. I due non sarebbero poi riusciti a diventare genitori. A questo punto, Massimo fa un’affermazione che, a detta del pubblico, non avrebbe dovuto fare.

Massimo Colantoni fa un’affermazione a Temptation Island che scatena il pubblico

Problemi su problemi tra Ilaria e Massimo. I due sono arrivati nel reality per cercare di risolvere alcune situazioni che stanno complicando la loro relazione, dopo un anno di convivenza. Come conferma la stessa Teolis, poco tempo fa, hanno provato a mettere al mondo un bambino. A raccontarlo è inizialmente Massimo, che genera non poche polemiche: “Abbiamo provato ad avere un figlio per un mese e mezzo, ma niente. Oggi dico meno male”. I telespettatori sui social si dicono indignati di fronte alla dichiarazione fatta da Massimo. “Un uomo che dice determinate cose non può essere definito uomo” e ancora “Ma con quale faccia Massimo dice davanti ad altre ragazze queste cose. Ma che schifo mamma mia”. Questi sono solo alcuni dei commenti negativi nei confronti del giovane.

Temptation Island, prima puntata: già problemi per Ilaria e Massimo

A confermare il ricordo di Massimo ci pensa la stessa Ilaria, che a questo punto afferma: “Non sono sicura che tu potrai essere un giorno il padre di mio figlio”. Davvero tanti sono i commenti negativi nei confronti di Colantoni, che avrebbe subito creato un rapporto particolare con la Lepanto. Di fronte al suo atteggiamento, Ilaria non riesce però a trattenere le lacrime. In questa prima puntata, Massimo non è l’unico e generare polemiche. Anche Katia e Jessica finiscono nel mirino del pubblico!