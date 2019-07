Filippo Bisciglia incendia Temptation Island: interrompe falò, poi bacio a Ilaria

Temptation Island 2019, Filippo Bisciglia conquista sempre di più il pubblico

Filippo Bisciglia non è solo il conduttore di Temptation Island, è molto di più. Il suo modo di rapportarsi ai fidanzati durante i falò è unico e viene molto apprezzato dal pubblico. Anche Simona Ventura, va detto, è piaciuta come conduttrice, ma un Temptation Island senza Filippo è impensabile. Il conduttore anche nella quinta puntata dell’edizione 2019 ha confermato di avere un animo sensibile, e anche raro. L’abbraccio a Ilaria durante il falò, infatti, è stato un gesto mai visto fino a oggi nel reality show. Filippo è sempre stato pronto e disponibile per consolare le fidanzate, ma anche i fidanzati quando necessario. E poi è molto comprensivo, sa porre le domande giuste e spesso viene definito la voce del popolo. Ciò che ha fatto oggi è andato oltre ogni cosa.

Filippo Bisciglia consola Ilaria dopo un pesante falò: le dure parole di Massimo

Durante l’ultimo falò, quello prima del confronto, Ilaria ha visto un video molto pesante del suo fidanzato Massimo. Nonostante lei stessa abbia fatto una bellissima esterna con Javier, sembra essere ancora molto innamorata del fidanzato. Per questo le affermazioni di quest’ultimo l’hanno gettata nella disperazione. Massimo ha infatti detto a Elena, la tentatrice a cui si è avvicinato, che l’attrazione fisica verso Ilaria è diminuita ultimamente. E non solo: “Gli altri la vedono bella, bella. Negli ultimi video che ho visto io manco la vedevo bella, è bruttissima come cosa”. Poi ha aggiunto che con lei non ride, non scherza e che evade da casa perché litigano spesso. Sono state soprattutto le parole sul non trovarla bella a far scoppiare Ilaria in un pianto disperato. Terminato il video, Filippo si è alzato e si è seduto accanto a Ilaria sul tronco, abbracciandola.

Temptation Island, Filippo Bisciglia abbraccia Ilaria: i social impazziscono

Filippo ha consolato la fidanzata anche con un dolce bacio, nel tentativo di rincuorarla. Le ha chiesto se voleva tornare nel villaggio, perché troppo scossa. Ilaria ha chiesto se ci fossero altri video per lei, ma così non era. Filippo le ha dato una bottiglietta d’acqua e le ha detto di tornare nel villaggio, insieme a Katia e Sabrina che subito dopo l’hanno consolata. Ilaria ha detto: “Sono innamorata, va bene. Però me lo devo levare sennò non vivo più”. Il gesto di Filippo Bisciglia verso Ilaria a Temptation Island comunque è piaciuto a tutti: sui social sono numerosi i messaggi di apprezzamento.