Temptation Island, il pubblico contro Arcangelo: applausi per David Scarantino e Filippo Bisciglia

Arcangelo Bianco è stato il protagonista della seconda puntata di Temptation Island 2019. Il napoletano, inconsapevole di essere ripreso, ha baciato la tentatrice Sonia Onelli. Un video che è stato poi visionato da Nunzia Sansone, fidanzata di Arcangelo, che ha prontamente chiesto il falò di confronto. Una decisione che è stata approvata con applausi e pieni consensi dal pubblico sui social network. Arcangelo, però, non ha accettato subito la richiesta di confrontarsi con Nunzia. Il ragazzo ha respinto la domanda della Sansone, attirando le critiche di David Scarantino, ex del Trono Over di Uomini e Donne nonché altro protagonista della sesta edizione del reality show.

Arcangelo rifiuta il falò di confronto: David non approva

Appena ricevuta la richiesta di falò di confronto, Arcangelo è andato in crisi. “Non ho fatto niente, perché chiedermi questo?”, si è chiesto più volte Bianco all’interno del villaggio dei fidanzati. Un’osservazione che non è andata giù a David Scarantino che, senza peli sulla lingua, ha replicato: “Non hai fatto niente mi pare esagerato, qualcosa hai fatto”. Una puntualizzazione che i fan della trasmissione hanno approvato in pieno, esprimendo sui social network elogi e complimenti all’ex Cavaliere. Ma nel corso della seconda puntata è piaciuto pure il comportamento di Filippo Bisciglia nei confronti di Arcangelo.

Filippo Bisciglia e il suo contributo per il falò di confronto

Dopo l’iniziale rifiuto di Arcangelo a presentarsi al falò di confronto, Filippo Bisciglia è riapparso dal ragazzo. Il conduttore non ha accettato il gesto del campano e per rispetto dei 13 anni d’amore vissuti tra Arcangelo e Nunzia ha provato a convincere Bianco. Una presa di posizione che è piaciuta ai telespettatori di Temptation Island e che ha mostrato ancora una volta la saggezza e maturità del conduttore.