Federica Lepanto mollata da Massimo, lui puntata Elena: “Approfondiamo”

Temptation Island seconda puntata: Federica Lepanto scartata da Massimo

Federica Lepanto è stata scaricata dal fidanzato Massimo. Lui sembrava realmente preso da lei, ma è bastato un nonnulla per fargli cambiare idea (e obiettivo). La tentatrice ha messo in dubbio il loro percorso e le sue parole non gli sono per niente piaciute: non ha nessuna intenzione di lasciare la sua fidanzata Ilaria per una ragazza che non sa quello che vuole veramente nel suo futuro. In quattro e quattr’otto, Massimo l’ha mollata e ha puntato Elena, una ragazza piuttosto timida, che si è lasciata corteggiare dal ragazzo. Ovviamente la timidezza è solo iniziale, altrimenti non avrebbe potuto ricoprire il ruolo che ricopre!

Federica Lepanto torna a casa senza Massimo? Lui punta Elena

Dopo la polemica su Filippo Bisciglia e il video di Jessica, adesso quella che fa tanto chiacchierare è la scelta di Massimo di chiudere tutti i ponti con Federica Lepanto, che sembrava presa dal giovane; il fidanzato ha sorpreso tutti iniziando un corteggiamento in quarta con Elena: “Dopo ti devo dire una cosa… sei pronta ad affrontare questo percorso insieme a me? Vorrei approfondire la tua conoscenza. Tu potresti essere la persona giusta qua dentro”.

Ilaria preoccupata per la vicinanza di Massimo ed Elena

Arcangelo ha baciato la sua tentatrice, Massimo farà lo stesso? Ilaria teme che Elena possa piacergli davvero: “Massimo prima ne fa sua una, poi quando una gli fa qualcosa che non gli sta bene, la lascia. Gli piace molto questa ragazza, soprattutto fisicamente e nei modi di fare perché questi sono molto simili ai miei. Di questo ho paura. Questo è Massimo. Questo è il suo comportamento. Adesso parla con Elena… chissà cosa farà quando gli dirà qualcosa che non gli va bene!”.