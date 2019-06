Ilaria e Massimo a Temptation Island: 3 cose da sapere sulla coppia

Ilaria e Massimo a Temptation Island 2019: tutto ciò che sappiamo sulla coppia

Ilaria e Massimo sono una coppia di Temptation Island 2019. La coppia si è raccontata prima di iniziare l’avventura all’interno del programma, che parte il 24 giugno con una prima puntata al cardio palma. Anche Massimo e Ilaria si preannunciano una delle coppie più interessanti di questa edizione. Nel video di presentazione, già abbiamo notato una grande differenza di comportamento. Mentre lei appare molto innamorato e sogna una storia semplice ma allo stesso tempo forte, lui invece pensa a cose effimere, come concedersi una partita alla play station. I problemi sono nati da quando hanno iniziato la convivenza, arrivata dopo un anno dal loro fidanzamento. Un rapporto difficile: Ilaria sogna una famiglia e un figlio, mentre Massimo cerca di fuggire dai problemi per non litigare con la dolce metà. Cosa succederà alla coppia?

Ilaria e Massimo: tutte le perplessità di lei sul loro rapporto

“Voglio un figlio, voglio una famiglia“, spiega Ilaria, cercando di far luce sulla situazione che vive con Massimo, che lei definisce troppo infantile. “Voglio capire se Massimo è il ragazzo maturo che ho sempre sognato di avere al mio fianco. Io ho cambiato vita e lavoro per adattarmi alle sue esigenze, non capisco perché lui faccia così“, continua ancora Ilaria. Dal canto suo, Massimo cerca di minimizzare i problemi, spiegando che lui vuole solo concedersi solo qualche gioco alla play in maniera tranquilla: “Certi giorni per non discutere, faccio tardi apposta in negozio, perché quando torno a casa percepisco un clima teso. Sento di essere legato a lei e di provare un sentimento, ma lei è troppo pensate! In fin dei conti, chiedo solo di poter giocare alla play station senza sentirmi in colpa!“, spiega la sua posizione Massimo.

Ilaria e Massimo: 3 curiosità sulla coppia

Ilaria e Massimo stanno mettendo alla prova il loro amore e i loro sentimenti sull’isola di Temptation. È stata Ilaria a scrive al programma per parteciparvi, perché ha intenzioni serie con lui, in primis un figlio. Come Nunzia e Arcangelo, è lei ad avere i dubbi sulla relazione con Massimo. Queste le tre curiosità sulla coppia: