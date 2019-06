Arcangelo e Nunzia a Temptation Island: storia e curiosità sulla coppia

Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo sono una delle coppie. Ecco la loro storia

Questa sera partirà un’altra edizione di Temptation Island. Mentre la prima puntata si dice già piena di sorprese e un falò di confronto richiesto a pochissime ore dall’inizio dell’esperienza, ora conosciamo meglio Arcangelo e Nunzia. Il video di presentazione della coppia, pubblicato direttamente dal programma, ha fatto prevedere vere e proprie scintille da parte di questa coppia, in particolar modo lui. Arcangelo infatti ha dichiarato e senza mezzi termini che Nunzia per lui è la persona più importante della sua vita, ma questo non vuol dire che deve essere l’unica. Lui crede nel motto “carpe diem” e dunque vivere al massimo cogliendo le occasioni che la vita gli mette davanti. Questo vale anche in amore? Se tutto quello che abbiamo pensato è giusto, Arcangelo e Nunzia saranno una vera scoperta e ce ne faranno vedere di tutti i colori. Mentre attendiamo la prima puntata, conosciamo meglio questa coppia.

Nunzia e Arcangelo: i dubbi sul futuro insieme

Di certo chi pensa di partecipare a Temptation Island, non sta vivendo un relazione semplice. Questo è quello che succede anche a Nunzia e Arcangelo. I due stanno insieme da ben 13 anni ma non convivono insieme, entrambi stanno ancora a casa dei rispettivi genitori. Una storia come quella di tanti giovani di oggi che, magari, mentre attende la fine degli studi e un buon lavoro, sogna il futuro insieme. Questo è quello che crede anche Nunzia che spiega così la situazione con il fidanzato: “Arcangelo me ne ha fatte passare tante“, esordisce Nunzina, “Sono cresciuta e voglio accanto a me un uomo maturo perché voglio un rapporto sentimentale stabile e sogno una famiglia. Lui è un immaturo e pensa solo alle serate e ai viaggi“. Dopo questi dettagli e le anticipazioni di Filippo Bisciglia, la nostra curiosità accresce sempre di più.

I timori di Nunzia su Arcangelo

Qualcosa dunque non va nella coppia, causa anche la gelosia di lei dovuta, però, agli atteggiamenti poco seri avuti negli anni da Arcangelo. “Ha 28 anni ma ne dimostra 18! Sto iniziando a pensare che Arcangelo non sia quello giusto. È un eterno bugiardo e ho dovuto persino scaricare un’applicazione per la localizzazione dei cellulari per capire dove va la sera, perché lui non me lo dice“. E mentre Nunzia (che ha 26 anni, si sta per laureare in Giurisprudenza mentre lavora nell’azienda di famiglia) ha i suoi dubbi, Arcangelo (anche lui studente universitario) invece ha le idee molto chiare, ossia che la vita è una sola e va goduta.