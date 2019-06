Anticipazioni Temptation Island stasera: coppia si lascia, motivo

Anticipazioni Temptation Island prima puntata: “Una coppia scoppiata dopo quattro ore, gesto particolare”

La sesta edizione di Temptation Island si preannuncia, come al solito, ricca di colpi di scena. Uno è già stato svelato e racconta di una coppia scoppiata dopo pochissimo tempo trascorso nel reality di Canale 5. L’anticipazione è stata confermata da Filippo Bisciglia, che, poche ore prima della messa in onda della trasmissione ha concesso un’intervista a Leggo.it. Il conduttore ha affrontato altre questioni curiose legate al programma che durerà cinque settimane, chiudendo definitivamente i battenti il 29 luglio con la puntata “Un mese dopo”.

“Quello che è accaduto è l’esatto riflesso del momento in cui vivono i giovani d’oggi”. Le anticipazioni di Temptation Island

C’è una coppia che è durata solo quattro ore ed è scoppiata. Cosa ne pensa Bisciglia? “A differenza delle scorse edizioni – spiega il conduttore a Leggo.it – è stato chiesto questo ‘falò di confronto’ solo per alcune parole sentite, e non per qualche gesto in particolare”. Filippo passa a dare una sfumatura sociologica della vicenda: “Quello che è accaduto, secondo me, è l’esatto riflesso del momento in cui vivono i giovani d’oggi, ovvero hanno smesso di parlare e relegano tutto alle chat”. Spazio poi all’essenza della trasmissione, che per Bisciglia “non è il reality dei tradimenti, ma racconta ciò che accade nella vita di tutti i giorni”. “Siamo tutti bravi a fare i fidanzati perfetti all’interno della propria confort zone – sostiene il presentatore -. Nella vita di tutti i giorni non sai come si comporta il fidanzato/a quando non ci sei, e questo è Temptation Island”.

“Vittorio e Katia sono ‘fotonici’. Poi capirete perché”

Oggi 24 giugno inizia la sesta edizione del reality e sempre oggi casca anche il compleanno di Bisciglia. “Un doppio giorno speciale” lo ha definito la sua fidanzata Pamela Camassa. A proposito, come passerà la serata? “Questa sera farò un bel gruppo d’ascolto e cercherò di rispondere a tutti quelli che mi scriveranno. Non farò una diretta, altrimenti non vedo bene la puntata, ma leggo tutto quello che mi scrivono e le cose più divertenti le ricondivido”. Spazio poi ad altre anticipazioni sulle coppie: “Vittorio e Katia sono ‘fotonici’. Poi capirete perché. E ricordatevi anche di Andrea e Jessica, perché hanno davvero una storia molto bella”. A questo punto il conduttore non rivela altro, anche perché le registrazioni sono ancora in corso. Termineranno il 26 giugno e non si sa mai cosa può capitare in due giorni. “Non voglio ‘deviarvi e non voglio rovinarvi la sorpresa’”, si giustifica Filippo.