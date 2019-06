Filippo Bisciglia e Pamela Camassa in love: “Doppio giorno speciale”

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, amore a gonfie vele. La fidanzata del conduttore: “Oggi doppio giorno speciale”

Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Temptation Island. Al timone del reality estivo di Canale 5 ci sarà ancora l’amatissimo e apprezzatissimo Filippo Bisciglia. Proprio in queste ore il conduttore ha incassato un dolce messaggio dalla sua fidanzata storica Pamela Camassa, che su Instagram ha ricordato la data speciale odierna. Oggi 24 giugno, infatti, oltre a essere il giorno in cui verrà messa in onda la prima puntata del programma delle tentazioni amorose, è anche il compleanno del suo Pippo: tanti auguri. La dedica di Pamela, inoltre, metta a tacere una volta di più il gossip che vedrebbe lei e Bisciglia in crisi.

Pamela Camassa e Bisciglia sempre insieme e felici: tanti auguri Filippo

Negli scorsi mesi, in diverse occasioni, il gossip ha parlato di crisi tra Filippo e Pamela. I diretti interessati non hanno mai preso in considerazione gli spifferi e hanno continuato per la loro strada che si è incrociata 11 anni fa. Una relazione lunga e solida, che continua a navigare in ottime acque, come testimonia la dedica speciale della Camassa giunta nelle scorse ore per i 42 anni appena compiuti dal suo compagno. “Oggi doppio giorno speciale….il tuo compleanno e questa sera la prima puntata di Temptation Island!”, ha scritto la modella su Instagram, ritraendosi abbracciata e felice al fianco del conduttore.

Temptation Island, il resort paradisiaco in cui è stato girato il programma

Tutto pronto per la sesta edizione di Temptation Island. Stasera 24 giugno, su Canale 5, tornerà il reality più atteso dell’estate. Come al solito si aspettano colpi di scena, sfuriate, lacrime, dolci emozioni e tanto altro. La location in cui è stata girata la trasmissione è la medesima degli anni passati, vale a dire il villaggio Is Morus Relais in Sardegna. Si tratta di uno dei resort più belli della Sardegna, immerso in un’oasi naturale con tanto di spiaggia privata e sette ettari di verde a fare da contorno alla struttura.