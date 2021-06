Rivoluzione GF Vip, ex Amici grave, amori finiti: le 20 news della settimana

News, gossip e dintorni…

Dramma Michele Merlo: il ‘Milke Bird’ di Amici lotta tra la vita e la morte dopo essere stato colpito da leucemia fulminante. Come ha fatto sapere la madre non resta che pregare.

Magalli contro la sorella in procura a Roma. Il conduttore ha testimoniato contro Monica su cui pendono pesanti accuse. Si indaga in merito a una questione di eredità relativa ad un cugino. Ci sarebbero in ballo circa 800mila euro.

Il ‘De Sica furioso’! L’attore romano è spuntato sui social con tono arrabbiatissimo: “A tutti quelli che mi vogliono male, noi siamo forti e voi non valete manco una ceppa de c…o”. Con chi ce l’ha l’attore?

Il pancione di Belen cresce. La modella lo ha sfoggiato con orgoglio, commentando: “Un cocomero”. Il parto si avvicina, la Rodriguez è alla 33esima settimana di dolce attesa. Auguri!

L’accoppiata che non ti aspetti: Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è la nuova agente di Fabrizio Corona. “Faremo un mare di cose assieme”, ha assicurato l’imprenditrice.

Caterina Balivo, le confessioni intime sul seno: “Non l’ho rifatto ma mi è cresciuto. Perché? Perché ho messo su un po’ di ciccia”.

Capitolo coppie scoppiate: ci risiamo, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati di nuovo. Stavolta pare che l’addio sia definitivo ma visti i precedenti ‘mai dire mai’.

Confermata anche la rottura tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez. Adios!

Nessuna crisi invece tra Laura Chiatti e Marco Bocci: il gossip è stato smentito dai diretti interessati.

Luisa Corna pronta per il matrimonio: la showgirl ‘dimenticata’ avrebbe già dovuto essere sposata ma il Covid le ha scombussolato i piani. Ecco chi c’è al suo fianco!

Come sta Silvio Berlusconi? Non bene ma neppure malissimo come qualcuno voleva far credere. L’ex premier ha dichiarato di essere alle prese con i postumi del Covid.

Buone notizie da Sgarbi che ha sconfitto il cancro: è stato lo stesso critico d’arte ad annunciarlo su Facebook. Forza Vittorio!

Anche Briatore alle prese con dei problemi di salute. Il manager è stato colpito da un lieve malore ma si è subito ripreso.

Cronache televisive…

Piera Maggio, stufa di vedere il caso di Denise Pipitone al centro di ricostruzioni fantasiose televisive e giornalistiche, si è sfogata sui social. Ecco chi c’è nel suo mirino.

Cocciante, ospite su Rai Uno a il concerto de Il Volo in omaggio a Ennio Morricone, ha rifilato un “no” secco al trio che gli aveva chiesto di narrare un aneddoto privato del premio Oscar. “Gli artisti si valutano per la loro opera, non per altro”, ha ricordato Riccardo. Che lezione!

Al GF Vip c’è aria di rivoluzione. Pare che le trattative per i nuovi opinionisti siano chiuse: fuori Pupo e Antonella Elia, dentro Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis. In bocca al lupo!

Canale Cinque sempre più verso il benservito a Barbara d’Urso. Probabilmente resterà al timone solo di Pomeriggio Cinque. Quindi addio domenica: al suo posto si lavoro per convincere il tandem Cuccarini-De Martino a prendere in mano le sorti del di festivo della rete ammiraglia Mediaset.

Sempre restando in tema ‘Biscione’: cosa è successo su un set Mediaset tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi? Si mormora di una furibonda lite…

Tale e Quale Show di Carlo Conti scalda i motori. Pare che il conduttore toscano voglia pescare qualche ex gieffino vip dell’ultima edizione del reality.

Grande attesa per Don Matteo 13 che vedrà l’ingresso nella fiction di Raoul Bova nei panni di un giovane parroco.