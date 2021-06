Lucas Peracchi e Mercedesz, Henger: “È finita, ecco le motivazioni”

Mecredesz Henger e Lucas Peracchi non stanno più insieme. Dopo vari tira e molla, l’ex tronista e la figlia di Eva hanno deciso di mettere una pietra sopra alla loro love story. A riferirlo è stata la diretta interessata che con una Stories su Instagram ha confermato che è single. Uno ‘strappo’ sentimentale si era verificato pure qualche giorno fa quando fu Peracchi a spuntare sui social e a dire che tutto era naufragato. Poco dopo Mercedesz si era presentata a Pomeriggio Cinque, dall’amica Barbara d’Urso, smentendo la versione dell’allora compagno. Nella fattispecie l’influencer spiegava di aver avuto una forte lite con Lucas ma che nonostante tutto erano ancora una coppia.

Insomma, avevano deciso di darsi un’altra possibilità che però non ha dato i frutti sperati. Nella relazione non si sono placati gli attriti, i malumori e le liti; quindi meglio chiuderla, definitivamente. “Confermo che non stiamo più insieme”, ha raccontato la Henger ai suoi fan social, sottolineando che aveva fatto una promessa – quella di informare i fan laddove ci fossero state novità – e che è giusto che fosse mantenuta. “Per quanto riguarda le motivazioni non sono cambiate rispetto a quelle che avevo detto da Barbara d’Urso”, ha aggiunto.

Mercedesz ha concluso rimarcando che quella con Peracchi è stata una “bellissima avventura”, ma che ormai non ha più senso continuare. Tornando alla sua ospitata a Pomeriggio Cinque, la figlia di Eva narrava che con l’ex tronista c’erano problemi relativi a incomprensioni. Incomprensioni che poi portavano spesso a liti. “Siamo due teste calde”, chiosava la giovane, informando che si era presa una piccola pausa ma che alla fine, assieme al fidanzato, aveva scelto di proseguire con la love story. Adesso, invece, non c’è più nulla da portare avanti: la relazione è naufragata e spazio per ricucire non ce ne è. Addio e ognuno per la sua strada: questo l’epilogo.

Lucas, Mercdesz e le accuse di mamma Eva Henger

In diverse occasioni Eva ha criticato duramente la relazione della figlia e di Peracchi, accusando l’ex volto di UeD di violenze psicologiche. Parole pesanti e insinuazioni assai delicate: la vicenda è stata trattata a più non posso nei salotti ‘d’Ursiani’, con Lucas e Mercedesz che hanno sempre smentito la versione dell’attrice ungherese. La questione è anche finita nelle mani degli avvocati.