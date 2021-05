Lucas Peracchi e Mercedesz si sono lasciati: parla l’ex tronista di UeD

La coppia formata da Lucas Peracchi e Mercedesz Henger è scoppiata. Nelle ultime settimane varie indiscrezioni davano la relazione in crisi e ormai giunta su un binario morto. Ora quelle indiscrezioni trovano conferma nel diretto interessato: l’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, tramite i suoi profili social ha annunciato che la love story con la figlia di Eva Henger non c’è più.

Come riporta la testata Il Sussidiario, che ha intercettato le dichiarazioni del personal trainer, quest’ultimo, a quei fan che da giorni gli chiedevano notizie di Mercedesz, ha risposto: “È finita”. Poche parole sui motivi che hanno condotto il legame a sfilacciarsi: “Non ne voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”.

Per il momento la giovane ha preferito non rilasciare esternazioni. Tuttavia una Stories Instagram che ha postato nelle scorse ore lascia intendere di che umore sia e, leggendo tra le righe, fa anche trasparire una velata frecciatina nei confronti di Lucas. Nella fattispecie la 29enne italo-ungherese ha pubblicato alcune frasi circa il suo segno zodiacale, il Leone, facendo capire di essersi sentita messa da parte e non sostenuta in determinati frangenti. Insomma, la rottura sembra che si sia consumata in maniera non proprio serena.

Per il momento non è giunto nessun commento nemmeno da parte di mamma Eva, che, come è noto, in passato si è scontrata in modo ruvido e piccato sia con Lucas sia con la figlia. Addirittura, nei salotti di Barbara d’Urso, ha accusato l’ex tronista di aver commesso delle violenze nei confronti di Mercedesz, affermando inoltre che la giovane avrebbe potuto essere stata circuita psicologicamente. Accuse gravi e pesanti, che hanno trovato una secca smentita dell’allora coppia.

Voci di addio erano circolate già a fine anno. A dicembre, infatti, alcuni ben informati avevano parlato di forte crisi di coppia. In effetti, proprio a partire da quel mese, spulciando i profili social sia di Peracchi sia della Henger si può notare che non è stata pubblicato alcuno scatto di coppia. Evidentemente i problemi si trascinavano da un pezzo: oggi la ‘certificazione’ che la relazione non c’è più. Ognuno per la sua strada.