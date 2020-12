Lucas Peracchi e Mercedesz, addio? Henger interviene sull’indiscrezione

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sono “giunti al capolinea”. L’indiscrezione l’ha lanciata nelle scorse ore il gossipparo attivo su Instagram Amedeo Venza. Quest’ultimo ha assicurato che fonti vicino alla coppia avrebbe assicurato che si sarebbe consumato l’addio sentimentale nei giorni scorsi. La notizia si è però rivelata fake. A smentirla a stretto giro dalla sua divulgazione ci ha pensato la diretta interessata, la figlia di Eva Henger, che sui social ha raccontato una verità ben diversa da quella spifferata da Venza.

Mercedesz ha fatto sapere che non c’è nulla di vero in ciò che è stato pubblicato sul suo conto nelle ultime ore. Anzi ha aggiunto che attualmente si trova proprio con il fidanzato. Inoltre ha reso noto che le presunte fonti a cui si è affidato Venza non sono assolutamente attendibili.

Dunque la coppia c’è ancora e sta benone. Nessuna burrasca all’orizzonte. I due sono stati di recente ospiti in tv, a Pomeriggio 5, salotto orchestrato da Barbara d’Urso. La loro presenza è servita per offrire un’altra smentita. Quando Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso al GF Vip è cominciata a circolare la voce che sarebbe stata segretamente corteggiata da Lucas. Il fatto però sarebbe andato in un altro modo.

Sulla questione è prima intervenuta Mercedesz, poi l’ex tronista. Entrambi hanno dichiarato che sia stata Selvaggia a provare ad avvicinarsi. Insomma, seconda la loro versione la Roma avrebbe tentato di strappare un po’ di visibilità creando un finto gossip.

Restando in tema ex tronisti e coppie, c’è una relazione storica nata a Uomini e Donne che sta attraversando una profonda crisi a differenza di Peracchi e Mercedesz. Trattasi di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Nelle scorse ore l’influencer è spuntata su Instagram confermando le indiscrezioni che si sono fatte strada nell’ultimo periodo: lei e Pietro stanno attraversando una burrasca sentimentale e attualmente stanno cercando di capire se ne usciranno insieme oppure no.

La Perrotta ha preferito tacere le cause che hanno portato la sua love story ad entrare in una delicata crisi, chiedendo rispetto della privacy e ringraziando tutte le persone che le sono state e le sono tuttora vicine in questo momento non facile per la sua famiglia.