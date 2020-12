Uomini e Donne Rosa e Pietro, è profondo rosso: Perrotta rompe il silenzio

Rosa Perrotta interviene per la prima volta sulla profonda crisi che sta vivendo la sua relazione. L‘ex tronista di Uomini e Donne è legata sentimentalmente da circa tre anni a Pietro Tartaglione, sua scelta proprio nel programma di Maria De Filippi. Nel luglio 2019 la coppia ha avuto un figlio, Domenico detto Dodo. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, poi la battuta d’arresto giunta nelle scorse settimane: Rosa e Pietro non si sono più mostrati assieme sui social, quindi sono giunti i dubbi dei fan e le indiscrezioni di un probabile momento no trapelate sui magazine online. Infine oggi la conferma della diretta interessata sulla ‘frattura’ venutasi a creare nel suo rapporto.

Rosa ha pubblicato una serie di Stories su Instagram dove ha cercato di fare chiarezza sul periodo non facile che sta attraversando. Innanzitutto ha confermato le voci circolate in questi giorni, vale a dire che con Tartaglione si è rotto qualcosa e che la situazione è molto “delicata” in quanto c’è di “mezzo una famiglia”. “Quello che è successo è palese agli occhi di tutti. Io e il mio compagno stiamo attraversando un momento particolare”, ha aggiunto la Perrotta. Ai tanti che di recente le hanno chiesto se la storia sia definitivamente giunta al capolinea oppure se c’è spazio per ricucire ha così risposto: “Non posso dire no, si, forse. Sarebbe troppo semplice”.

“Dobbiamo prenderci del tempo per capire. Non è che ci stiamo nascondendo”, ha sottolineato, facendo intendere senza troppi giri di parole che a oggi il rapporto è in bilico ma che una decisione finale sul futuro non è ancora stata presa. Insomma, non è detto che si consumerà l’addio ma al contempo non è neppure detto che ci sarà una riappacificazione. Rosa ha tenuto poi a precisare che per lei la “cosa più preziosa resta la famiglia”, ribadendo che proverà a “tutelarla fino alla fine”. “Lotterò fino a quando ci sarà un motivo di lottare per questo valore”, ha aggiunto, lasciando intravedere un barlume di luce in fondo al tunnel.

L’ex volto di UeD ha chiesto comprensione ai suoi fan, rimarcando che sia lei sia Pietro sono “persone come tutti”. “Spero che tutto si sistemi”, ha concluso. La giovane influencer, nel suo intervento, è apparsa un po’ provata, pacata e riflessiva.

La Perrotta ha dunque rotto il silenzio a differenza di Pietro che invece continua ad optare per l’assoluto riserbo sulla questione. Ad oggi restano ignoti i motivi che hanno causato la crisi.