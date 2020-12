UeD Rosa e Pietro, è davvero burrasca: l’ammissione della Perrotta

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno attraversando un periodo difficile. La coppia, sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne nel 2017, vive un momento tutt’altro che idilliaco. Fino ad ora solo voci: adesso invece arriva la conferma dell’ex tronista che rispondendo a una fan su Instagram ha di fatto confermato la crisi profonda sentimentale in cui lei e il compagno si sono ritrovati. “No rain, no flowers”, la didascalia che ha scelto la Perrotta per commentare il suo ultimo post social in cui è apparsa, come ormai accade da giorni, sola, senza la sua dolce metà. Sotto allo scatto una pioggia di commenti. Uno in particolare ha catturato l’attenzione della ragazza.

Il fan ha scritto a Rosa che è evidente, guardando i suoi occhi spenti, che stia passando un momento delicato. L’ex tronista ha lasciato sotto alla riflessione del follower un cuore rosso, come dire ‘grazie della comprensione’. Di fatto un’ammissione, una prova, la prima che sancisce che la coppia sia davvero in crisi. A ciò si aggiunge che Tartaglione nelle scorse ore ha pubblicato una serie di Stories su Instagram in cui si è ritratto con il piccolo Dodo, in viaggio su un treno (il frutto d’amore è nato circa un anno fa). A far da cornice ai filmati lo struggente brano di Tiziano Ferro ‘Accetto Miracoli’. Di Rosa nemmeno l’ombra.

La coppia, oltre a tali ‘indizi’ di lontananza sentimentale, è chiusa in un ‘rumorosissimo’ silenzio. L’ex corteggiatore, nell’ultimo post Instagram, ha persino silenziato i commenti dei fan, probabilmente per evitare di dover leggere domande circa la sua situazione privata. Che la frattura d’amore ci sia sembra ormai scontato e accertato. Meno chiari i motivi che avrebbero portato i due ex volti di Uomini e Donne a una crisi tanto spigolosa. E meno chiaro se la frattura sia sanabile oppure no.

Nel frattempo si fanno tambureggianti le domande dei tanti fan che seguono la coppia. La curiosità è tanta, così come è tanta la voglia di privacy di Rosa e Pietro. Oggi è tempo di riflessioni, domani chissà…